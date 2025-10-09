Les packs Nintendo Switch 2, dont ceux avec Mario Kart World et Légendes Pokémon Z-A, sont déjà en promotion !

Où trouver la Nintendo Switch 2 au meilleur prix ?

Juste avant les fêtes de fin d’année, Leclerc dégaine une promotion des plus intéressantes pour la Nintendo Switch 2. Si vous cherchez à mettre cette console au pied du sapin cette année, c’est le moment ou jamais, car la Nintendo Switch 2 est affichée à seulement 419,99 €. Soit déjà 50 € de moins que le prix de base recommandé pour la machine de Nintendo, et ce quelques mois après son lancement.

Et ça, c’est juste pour la console de base. À la vue des prix des jeux Switch 2, il est plus rentable d’opter pour un bundle en achetant la console, comme celui de Mario Kart World. Auparavant affiché aux alentours de 500 €, ce bundle Switch 2 + Mario Kart World est disponible à seulement 469,99 €. Là encore, une petite économie réalisée qui fait plaisir au portefeuille, à moins de préférer les jeux Pokémon.

Et cela tombe bien, puisque le prochain bundle Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A, qui sortira le 16 octobre, est, lui aussi, affiché au prix de 469,99 € au lieu des 500 € demandés habituellement. Ici, l’économie réalisée est plus petite étant donné que Légendes Pokémon Z-A ne coûte pas aussi cher que Mario Kart World, mais lors d’un tel achat, tout euro gagné est bon à prendre.

D’autres marchands pourraient s’aligner avec ces offres d’ici peu de temps, mais pour le moment, elles sont disponibles sur le site de Leclerc et dans certains magasins de l’enseigne.