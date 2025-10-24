Pacific Drive sort par surprise sur Xbox Series et sur le Game Pass, en même temps que son extension

Ironwood Studios prend l’autoroute du Game Pass

Le studio a donc sorti l’extension Whispers in the Woods de Pacific Drive sans prévenir, nous laissant ainsi reprendre le volant dès maintenant pour aller découvrir les secrets d’un culte forcément pas très rassurant, et qui ne sera qu’un obstacle de plus dans la Zone d’Exclusion Olympique toujours plus remplie de dangers.

Mais ce n’était là qu’une seule des surprises prévues par le studio. L’autre annonce est celle d’une version Xbox Series qui est sortie dans la foulée, alors qu’elle n’avait pas été annoncée. Jusqu’ici, le titre n’était disponible que sur PC ainsi que sur PlayStation 5.

Vous pouvez désormais y jouer sur votre Xbox Series, et même via le Xbox Game Pass, puisque le jeu intègre directement l’abonnement au sein des paliers Premium, Ultimate, et PC. Une bonne surprise pour ce titre pas comme les autres, qui peut diviser, mais qui mérite néanmoins le coup d’oeil.