Le jeu Pacific Drive passera par la case adaptation en série TV avec le réalisateur d’Aquaman au volant

Puisque la créativité est une denrée rare à Hollywood, les jeux vidéo apparaissent aujourd’hui comme un vivier sans fin dans lequel on pioche tout et n’importe quoi pour des adaptations sur petit et grand écran. Personne n’imaginait par exemple que Pacific Drive, le jeu de survie qui roule des mécaniques, aurait lui aussi droit à sa propre adaptation. Et pourtant un réalisateur s’est intéressé de près au dernier jeu d’Ironwood et Kepler Interactive.