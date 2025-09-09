Pacific Drive nous fera faire un tour dans la forêt avec sa première extension majeure, Whispers in the Woods
Succès aussi bien critique que d’estime (moins chez nous, il faut l’avouer), Pacific Drive s’est assez bien vendu pour qu’Ironwood Studios planche sur une extension du jeu, à défaut d’une vraie suite. Il est désormais presque temps de replonger au sein du chaos de la Zone d’Exclusion Olympique, puisque ce nouveau DLC nous demandera de découvrir de nouveaux secrets à bord de notre véhicule d’ici la fin de l’année.
Promenons-nous dans les bois
La première extension de Pacific Drive se nommera donc Whispers in the Woods et se concentrera sur un groupe de fanatiques de l’anomalie, plutôt inquiétant, que l’on rencontrera dans les sombres bosquets de la Zone d’Exclusion Olympique.
C’est aussi là que l’on trouvera des totems et des Artéfacts, qui vont avoir des effets mystérieux sur votre expérience, ajoutant encore un peu plus de rejouabilité au jeu. Ce scénario inédit sera accessible peu après le début du jeu, et vous permettra aussi de débloquer de nouvelles pièces de personnalisation pour votre véhicule. Un tout nouveau terrain de jeu qui promet donc d’être riche en nouvelles récompenses, tout en offrant une ambiance angoissante.
Le studio n’a pas encore donné de date de sortie pour l’extension, mais elle devrait être disponible avant la fin de l’année. Pacific Drive est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, et PlayStation 5.
