Pacific Drive nous fera faire un tour dans la forêt avec sa première extension majeure, Whispers in the Woods

Promenons-nous dans les bois

La première extension de Pacific Drive se nommera donc Whispers in the Woods et se concentrera sur un groupe de fanatiques de l’anomalie, plutôt inquiétant, que l’on rencontrera dans les sombres bosquets de la Zone d’Exclusion Olympique.

C’est aussi là que l’on trouvera des totems et des Artéfacts, qui vont avoir des effets mystérieux sur votre expérience, ajoutant encore un peu plus de rejouabilité au jeu. Ce scénario inédit sera accessible peu après le début du jeu, et vous permettra aussi de débloquer de nouvelles pièces de personnalisation pour votre véhicule. Un tout nouveau terrain de jeu qui promet donc d’être riche en nouvelles récompenses, tout en offrant une ambiance angoissante.

Le studio n’a pas encore donné de date de sortie pour l’extension, mais elle devrait être disponible avant la fin de l’année. Pacific Drive est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, et PlayStation 5.