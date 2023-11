La date est inscrite dans nos agendas du début d’année prochaine : attendez-vous à prendre le volant dès le 24 février 2024 sur PC et en exclusivité console sur PlayStation 5 dans cette aventure se présentant comme un jeu de survie et de conduite en vue subjective. Pour célébrer cette annonce, les développeurs nous ont partagé un court trailer de 2 minutes pour nous rappeler son concept étonnant et un peu terrifiant dans un road-trip apocalyptique dans une zone angoissante.

Au coeur d’une forêt de sapins dans le Nord-Ouest Pacifique, une voiture circule en quête de réponses. Coincés derrière un mur de 300 mètres de haut, vous entendez des voix mystérieuses provenant des vestiges de la Zone d’Exclusion Olympique expurgée de 100 000 personnes après de multiples accidents étranges. Naviguez à bord de votre break à travers les zones de dangers et de phénomènes dangereux, pour comprendre la raison de ces anomalies protégeant de sombres secrets depuis plusieurs décennies. Chacune de vos « balades » en pleine nature vous confrontera à des épreuves aussi uniques qu’étranges, avec un objectif en tête : réparer et améliorer votre voiture dans le garage à l’abandon qui vous sert de base et survivre en vous aventurant de plus en plus profondément dans l’inconnu.

A noter que Maximum Games vient d’annoncer récemment la sortie d’une édition physique (revendue par exemple chez VGP pas de nouvelles pour l’Europe pour l’instant), avec la présence d’une édition standard et d’une édition Deluxe contenant le jeu de base, un étui à la jaquette réversible, un carnet du voyageur de 24 pages, trois cartes d’illustration et un pack cosmétique pour le break. Plus que quelques semaines avant de découvrir cette aventure, que vous pouvez déjà wishlister sur Steam par exemple.