Over the Hill : Le studio derrière Art of Rally dévoile son nouveau jeu d’exploration automobile

Art of Rally a su séduire grâce à une direction artistique peu commune dans le genre, et Funselektor a peut-être compris qu’il tenait quelque chose à exploiter. Après quelques années de travail, le studio est de retour avec Over the Hill, un titre un peu plus posé que son précédent jeu, qui met toujours en avant cette passion pour la conduite offr-road tout en laissant un peu plus de place à la relaxation et à la découverte.