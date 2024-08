Reanimal : Le nouveau jeu d’aventure horrifique de Tarsier Studios se dévoile à travers un premier trailer angoissant

Un titre dans la continuité des Little Nightmares ?

Si on se fie à ce nous montre ce premier trailer, le titre devrait intégrer une expérience de jeu, un univers et une ambiance similaire à ce à quoi nous avions droit dans les Little Nightmares. Un choix plutôt logique étant donné que le studio suédois est à l’origine des deux premiers épisodes de cette franchise dont l’avenir est désormais entre les mains de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures, The Quarry) avec un troisième opus en préparation.

Rappelons également qu’Embracer Group, société mère de THQ Nordic qui s’est scindée en trois entreprises distinctes en avril, avait souligné début 2021 le fait que, malgré de bonnes ventes, la licence était peu rentable pour elle puisque celle-ci est éditée par Bandai Namco. On suppose donc que, en annonçant par la même occasion que Tarsier allait se focaliser sur la conception de nouvelles IP dans le futur, la firme avait surtout en tête l’idée de posséder son propre Little Nightmares-like dans son catalogue. Tout du moins, ça l’est devenu suite aux nombreuses dérives dont elle est devenue le symbole au sein de l’industrie vidéoludique ces derniers mois (licenciements, fermeture de studios, échec d’un deal à 2 milliards de dollars, etc.)

Côté scénario, Reanimal nous invitera à suivre le périple de deux personnages, un frère et une sœur, cherchant à sauver leurs amis disparus. Une quête qui les amènera à devoir explorer sur terre et en mer une étrange île peuplée de dangereuses créatures et dissimulant de nombreux mystères terrifiants à percer. Pour progresser, il faudra progresser discrètement et intelligemment à travers les différents niveaux sombres et mortels imaginés par les développeurs.

Reanimal ne dispose pas encore de date ou même de fenêtre de sortie mais il arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. A suivre.