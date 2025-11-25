On a joué à Mixcity Swap, un deck builder atypique prometteur ?

Un deck-builder qui fait son mix

Dans sa proposition, Mixcity Swap offre un background qui sort des sentiers battus. Le soft nous plonge dans un univers futuriste où les sports de divers horizons se mélangent. Vous aurez d’entrée de jeu neuf cartes en main, et ce seront les seules que vous aurez durant toute la partie. En effet, le titre ne se dote pas de système de pioche, et le premier joueur à mettre cinq cartes KO face à son adversaire, remporte simplement la partie.

Un principe simple et pas prise de tête vous attend ici. Rien que l’idée de mélanger des cartes de divers sportifs fictifs (ou pas, étant donné que le studio s’efforce de signer des partenariats avec de vrais sportifs pour intégrer leur carte dans le jeu), est brillante. Qui plus est et il faut le souligner, la production d’ATYPIQUE Studio sera proposée en free-to-play lors de sa sortie officielle. Bien entendu, une boutique ingame sera de la partie, avec des éléments payants. Pas réellement de pay-to-win ici, mais plus du pay-to-fast.

Pour l’heure, concernant son contenu, étant donné qu’il n’est encore qu’en phase alpha, le titre devrait se cantonner au strict minimum. En plus de se doter d’un tutoriel, d’un mode de jeu contre l’IA ou en ligne contre un autre joueur, le soft devrait vraisemblablement offrir plus que ça à la sortie. Il devrait notamment y avoir un système de missions, mais aussi encore plus de cartes à jouer sur la version finale, qui sortirait vers la mi-2026. On attend de voir le tout, mais en tout cas, le programme est alléchant pour le soft.

C’est l’heure… Du Swap !

Sur le gameplay pur, il n’y a pas plus simple à prendre en main. Effectivement, Mixcity Swap est un deck builder qui va se jouer intégralement à la souris. Avant de commencer votre partie, vous serez sommé de poser cinq cartes sur les neuf que vous avez dans votre main. Il faudra les glisser sur le terrain, et vous serez libre de les placer où vous en avez envie. Que ce soit sur la ligne d’attaque ou de défense, ce sera à vous de voir.

L’aspect stratégique est, lui aussi, très variable en fonction du petit deck que vous emportez avec vous. Des cartes de L1 seront obligatoirement à placer en guise de cartes offensives, tandis que les L2 font office de carte de support, et donc à placer à l’arrière d’une carte L1. Il y aura notamment des variantes avec des cartes étant en L1 comme L2, permettant de varier ainsi les plaisirs. À noter que vous aurez également à disposition des cartes coach qui restent sur le banc, mais vous font profiter de quelques bonus passifs (bonus de bouclier, de force, de soin à chaque tour, etc.).

Le côté modulable de chaque carte est plaisant, et le titre en est presque directement fun et addictif. Sachez que le tout se joue au tour par tour, et c’est là qu’interviennent des actions comme attaquer simplement, ou le SWAP. Mécanique très importante du jeu, cette dernière vous donne la possibilité, quand vous avez suffisamment de points d’action SWAP, de changer votre carte en cours de partie. Que ce soit par mesure de sécurité en évitant un KO de votre carte ou bien en bénéficiant d’un bonus d’une carte en particulier en l’invoquant sur le terrain, tout est permis et donne une belle liberté au joueur sur sa façon de jouer.

Pour pimenter les parties qui peuvent parfois se solder sur des 5-0 nets ou des 5-4 ultra-serrés, des événements viendront s’incorporer. À certains moments, on vous proposera de choisir une nouvelle carte aléatoire dont vous ne connaissez pas le bonus. Que ce soient des bonus de santé, voire de nouvelles cartes donnant des habiletés supplémentaires (canicule offrant un swap gratuit à chaque tour par exemple), Mixcity Swap donne des petites billes aux joueurs pour tenter de renverser la vapeur.

Il n’y a pas à dire, Mixcity Swap a des bases très solides, et n’hésite pas à piocher sur des features qui marchent sur d’autres deck builders comme Hearthstone ou encore Marvel Snap. Le système est bien huilé, bien qu’il y ait une lisibilité confuse au début sur la jauge de santé ou le nombre d’attaques que peut effectuer une carte. Une chose dont est conscient le développeur, et qui devrait être rectifiée avant sa sortie prochaine. Nous avons noté également de légers soucis au niveau de l’IA, qui met parfois du temps à prendre des décisions. Mais encore une fois, ce seront des éléments réglés rapidement à sa sortie.

Un dernier petit mot sur la partie graphique, qui joue dans la simplicité. Si l’on ne doute pas que le titre aura plus tard de nouveaux décors, force est d’admettre que pour un free-to-play, le résultat est convenable. Le design des cartes est par ailleurs ultra soigné, et le tout semblait bien tourner, sans se taper de bug particulier. Il faudra voir comment évolue le soft, mais c’est prometteur.

Avec Mixcity Swap, ATYPIQUE Studio a la volonté de toucher un public plus large qu’avec Noara: The Conspiracy, peut-être un peu trop ambitieux. Le studio marseillais revient à des bases plus simples, un gameplay addictif, concrètement fun, et offrant des possibilités stratégiques variées avec son deck builder. Le principe est, lui aussi, plutôt amusant sur le fond, et est qui plus est maitrisé pour l’heure. S’il y a encore des défauts évidents, alpha oblige, le résultat nous a curieusement séduit sur pas mal d’aspects. Ce jeu de cartes pourrait attirer pas mal de joueurs à sa sortie en free-to-play vers la mi-2026. Il est d’ailleurs possible de s’inscrire aux playtests sur Steam si vous voulez vous faire votre propre avis.