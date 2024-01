Nvidia présente ses cartes graphiques RTX 40 Super, qui vont de 659 € à 1 109 €

Avec des supers prix ?

Ce sont donc la RTX 4080 Super, la RTX 4070 Ti Super et la RTX 4070 Super qui ont été présentées au grand public, chacune affichant des performances haut de gamme bien supérieure à la gamme des 3070 et 3090 de Nvidia.

La RTX 4070 sera la première à être disponible sur le marché puisqu’elle sera lancée le 17 janvier prochain, au prix de 659 €. Pour la RTX 4070 Ti Super, qui se présente comme le milieu de gamme et qui dispose de 16 Go en VRAM, comptez 889 € avec une date de disponibilité fixée au 24 janvier. Il faudra attendre une semaine de plus pour mettre la main sur la RTX 4080 Super, qui sortira le 31 janvier au prix de 1 109 € et qui est décrite comme étant « 1,4 fois plus rapide que la GeForce RTX 3080 Ti ».

Cette nouvelle génération promet de largement optimiser le ray-tracing et les performances globales de vos jeux, notamment via le DLSS 3. L’IA est au coeur des préoccupations de Nvidia avec des GPU qui pourront plus facilement en tirer profit.

Vous pouvez retrouver toutes les spécificités techniques des cartes RTX 40 Super ainsi que les endroits où les précommander sur le site officiel de Nvidia. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des composants techniques, permettant de comparer différentes cartes Nvidia.