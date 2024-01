La nouvelle console portable MSI Claw est officielle, voici ses spécificités techniques

Nouveau concurrent de poids pour le Steam Deck

Comme on avait pu le voir via la fuite d’il y a quelques jours, la MSI Claw ressemble à toutes les consoles portables de ce marché, si ce n’est que ces poignées sont davantage pensées comme des poignées de manettes, avec une meilleure ergonomie qui épouse mieux la forme de la main. La machine embarque un écran de 7 pouces allant jusqu’à 120 Hz, de deux boutons sur les poignées ou d’un lecteur de carte micro SD. Elle dispose aussi d’une batterie qui est décrite comme étant 50% plus puissante que la moyenne du marché (53 WHr). On nous promet également qu’elle est compatible avec les jeux Android, en plus des jeux PC Windows.

Deux versions de la machine seront proposées, une à 699 $ avec 512 Go de mémoire et un processeur Core Ultra 5, et une version avancée avec un Core Ultra 7 et 1 To de stockage, à 799 $. Pas de date précise annoncée pour la MSI Claw, mais une disponibilité prévue pour la première moitié de cette année.

Voici les caractéristiques techniques de la MSI Claw A1M :

CPU : Intel Core Ultra 7 processeur (Series 1)

OS : Windows 11 Home

Ecran tactile 7 pouces FHD (1920×1080), 120Hz, IPS-Level

Audio : 2 Speakers 2W

Connectivité : Intel Killer BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

Puce graphique : Intel Arc Graphics

Mémoire : 16 Go LPDDR5-6400

1 prise audio jack

1 port USB-C

1 lecteur carte micro SD

Un lecteur d’empreintes

Batterie : 6-Cell 53 Whr

Poids : 675 g

Dimensions : 294 mm x 21.2 mm x 117 mm