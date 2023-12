Nouveau record de visionnage pour les Game Awards avec plus de 118 millions de livestreams

Quoique l’on puisse penser de la cérémonie des Game Awards et de son organisation, force est de constater que Geoff Keighley sait y faire pour rameuter du public. Après chaque nouvelle édition, le producteur affiche fièrement les chiffres réalisés par son show, qui progresse tous les ans. Donc sans surprise, l’édition 2023 a bien entendu réalisé de meilleurs chiffres que les années passées.

Selon Keighley, ce sont 118 millions de livestreams qui ont été comptabilisés pour la soirée des Game Awards 2023, soit une augmentation de 15% par rapport à l’édition 2022. Cela prend en compte les streams sur plusieurs plateformes, que ce soit Twitch, YouTube, TikTok et les autres plateformes de diffusion. Ce qui en fait donc l’édition la plus suivie de l’histoire du show, loin devant les 1,9 millions recensés par Variety pour l’édition de 2014, qui était la première. Un chiffre qui paraît complètement dérisoire aujourd’hui.

Le présentateur espère maintenant faire encore mieux l’année prochaine, et avec la mort de l’E3, nul doute que la demande pour une émission comme celle-ci sera toujours très forte.

We are humbled to announce that #TheGameAwards reached a new viewership milestone of 118 million global livestreams in 2023, the most watched show in our 10 year history.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 14, 2023

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 14, 2023