Notre avis sur la version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077

Que contient Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2 ?

La version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition contient l’intégralité du jeu originel et des mises à jour majeures comme mineures sorties ces dernières années. L’extension Phantom Liberty est également incluse dans cette version.

Pour les possesseurs de la version physique, notez que l’intégralité du jeu et de l’extension sont présents sur la cartouche sans besoin de télécharger du contenu supplémentaire (en dehors des packs de voix).

Une version surprenamment solide techniquement

En lançant cette version Nintendo Switch 2, nous étions loin de nous attendre au résultat final. Le titre tourne merveilleusement bien, que ce soit en mode nomade ou docké.

Lors de nos sessions de jeu, nous n’avons jamais constaté de baisse notable de framerate, offrant ainsi une expérience fluide à tout instant. Qu’il s’agisse d’une balade piétonne en ville, d’affrontements sanglants avec les crapules de Night City ou encore de courses poursuites endiablées dans les rues, Cyberpunk 2077 nous a régalé.

Visuellement, le jeu se montre aussi surprenant. Sans atteindre évidemment le niveau sur PlayStation 5 ou Xbox Series, il reste très agréable à l’œil et offre des textures détaillées et de belles couleurs, là aussi en nomade comme en docké.

Mais ce joli résultat se paie également par quelques concessions, notamment sur le nombre de PNJ affichés simultanément bien plus faible que sur les plateformes susnommées, ce qui donne parfois une petite impression de ville fantôme. De même, la distance d’affichage est bien plus basse, et il n’est pas rare de voir les textures d’un PNJ terminer de charger seulement lorsque ce dernier est directement face à nous. Enfin, c’est surtout sur les reflets et l’aliasing que l’on constate la plus grosse différence visuelle avec les autres versions.

De multiples façons de jouer

Cette version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077 est aussi l’occasion de jouer au titre de multiples manières différentes.

La première, c’est de manière très classique à la manette (manette pro ou Joy-Con avec l’adaptateur). La prise en main reste identique et aussi bonne que ce que l’on peut retrouver sur les autres plateformes.

En mode nomade, cette prise en main se voit ajouter des fonctionnalités tactiles, notamment utilisées pour la navigation dans les menus ou sur la carte de Night City.

En détachant les Joy-Con, il devient possible d’activer les commandes gyroscopiques. La visée se fait alors avec une combinaison du joystick droit et du mouvement du Joy-Con droit. Quelques petits gimmicks sont également présents, comme le rechargement déclenché en inclinant le Joy-Con droit ou encore l’utilisation d’un kit de soin en ramenant le Joy-Con gauche vers soi. Soyons honnêtes, ce mode ne nous a pas spécialement convaincus. Au-delà des petits gimmicks sympathiques, mais très « gadgets », la visée est très imprécise, compliquant inutilement tout gunfight (et ils sont nombreux dans le jeu).

Reste alors une dernière option, toujours avec les Joy-Con détachés, le mode « souris ». Grosse nouveauté de cette Nintendo Switch 2, il est possible d’utiliser les Joy-Con comme des souris d’un ordinateur. Cyberpunk 2077 propose un mode utilisant cette nouvelle fonctionnalité offrant une prise en main entre l’expérience PC et celle à la manette. Le résultat est plutôt intéressant, même s’il nécessite un coup de main à prendre, en particulier pour trouver comment placer sa main sur le Joy-Con pour conserver l’accès aux boutons tout en le manipulant.

Le gros plus de ces options, c’est qu’il est possible de basculer entre elles tout simplement via un petit passage dans les paramètres du jeu, sans avoir besoin de le relancer.

Cette version Nintendo Switch 2 de Cyberpunk 2077 est une véritable bonne surprise. La prise en main est toujours aussi efficace tout en proposant de nouvelles façons de jouer au jeu. Techniquement, le titre de CD Projekt s’en tire admirablement bien, que ce soit en mode nomade ou docké. C’est l’occasion parfaite de (re)découvrir la ville de Night City et de l’emporter partout avec soi.