Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis d’Ohkammy

L’année 2019 touche à sa fin et il est désormais temps d’en faire la rétrospective. Si 2020 s’annonce être parfaitement à mon goût quant au catalogue qui nous sera proposé, 2019 n’avait pas provoqué le même engouement pour moi avec ses différentes sorties. Pourtant, malgré le peu d’intérêt qui était prévu pour cette année, j’ai tout de même réussi à trouver quelques perles me faisant vivre de vraies aventures.

Voici donc un résumé de mes déceptions, surprises et coups de cœur de 2019 !

De petites déceptions

Avant de parler du positif, abordons le sujet moins plaisant des déceptions de cette année 2019. En effet, quelques titres me faisant de l’œil ne m’ont pas satisfaite une fois la manette en main. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas pour autant de mauvais jeux évidemment, peut-être que mes espérances étaient trop élevées ou que le titre n’était tout simplement pas fait pour moi.

Un titre sans saveur

Étant une grande fan des Souls-like, j’espérais retrouver dans Code Vein le plaisir du genre au travers d’une aventure dans un univers riche et original. Mais il n’en a pas été ainsi, puisque le titre a à mon sens trop peu de choses réellement intéressantes, qui n’ont pas su retenir mon attention. Avec un level-design trop basique et des mécaniques de gameplay sans réelle originalité, le titre de Bandai Namco n’a pas marqué mon esprit de la manière espérée et me laisse un goût de trop peu.

Désolée, c’est pas pour moi

Abordons le cas Death Stranding. Lors de son annonce, la joie est montée en moi. C’était un réel plaisir de retrouver Hideo Kojima sur un nouveau projet, dans lequel il pourrait laisser libre court à son imagination. Un univers si mystérieux, qui présentait à chaque fois une nouvelle énigme dans un monde qui paraissait si sombre… tout était fait pour m’intéresser. Mais lors de la première séance de gameplay présentée, le doute s’est installé.

Mais la curiosité était toujours présente, et l’envie de soutenir ce premier jeu signé Kojima Productions était là. Et après toute cette attente, Death Stranding est finalement arrivé sur nos consoles, le grand moment du verdict était enfin arrivé. Et j’espérais de tout mon cœur qu’il me ferait vivre l’aventure de l’année.

Je me plonge alors dans le titre avec plaisir et au bout de quelques heures, le plaisir disparaît. Les allers-retours sans avoir de réel sensations d’être récompensée après chaque livraisons, la quasi absence de gameplay et le rythme adopté m’ont malheureusement fait baisser les bras. L’envie n’était plus là et lancer le jeu devenait presque une corvée car j’imaginais déjà le temps passé à parcourir les plaines vides, sans en avoir l’envie. J’ai donc abandonné et n’ai pas réussi à venir à bout du titre.

Je pense que malgré ses véritables points forts, Death Stranding propose une expérience vraiment particulière, qui ne peut pas convenir à tout le monde. J’ai tout de même hâte de découvrir les prochains jeux de notre cher Kojima et en découvrir plus sur son univers.

Des coups de cœur

Passons maintenant aux titres qui ont réussi à me marquer cette année. Comme expliqué plus tôt, je n’attendais pas grands choses de 2019, mais quelques annonces avaient malgré tout attisé ma curiosité et certains ont eu un réel impact sur moi !

Un jeu indé qui m’a marquée !

Yuppie Psycho a été pour moi le vrai coup de cœur de cette année. Loin d’être parfait, il propose malgré tout de redécouvrir le survival horror d’une manière totalement déjantée. Avec un sound design qui en jette et une ambiance qui varie entre absurdité et horreur pure, Yuppie Psycho impose une sorte de malaise constant puisque les personnages du jeu n’ont pas l’air de s’inquiéter plus que ça de l’enfer dans lequel ils se trouvent. Une petite pépite que je conseille vivement aux adeptes du genre. Il ne vous laissera pas de marbre !

Une extension brillante

Je sais, une extension ça ne vaut pas un jeu mais Monster Hunter World Iceborne a quand même marqué mon année en très grande partie puisque je pense ne pas avoir joué autant à un autre titre qu’Iceborne en 2019. Une extension absolument gigantesque qui rend le titre original encore plus généreux. Monster Hunter World était mon GOTY 2018, vous comprendrez qu’Iceborne me comble donc de bonheur !

Un remake de qualité

Je l’attendais et je n’ai pas été déçue ! Resident Evil 2 Remake m’a fait vivre une expérience horrifique digne de ce nom et m’a permis de redécouvrir le commissariat de Raccoon City plus beau que jamais. Un remake effrayant, à l’ambiance complètement folle qui annonce du très bon pour la suite chez Capcom !

Un shinobi m’a séduite

Pour terminer, je ne pouvais pas ne pas parler de Sekiro Shadows Die Twice. Assez surprise de la collaboration FromSoftware / Activision, et de la direction plus scénarisée que le studio japonais avait décidé de prendre pour le titre, je ne pouvais être que curieuse de mettre les mains sur le jeu. Et je dois dire que Sekiro m’a vraiment plu. Avec son gameplay pointu et une difficulté bien présente, la magie a opéré sur moi et FromSoftware a encore une fois réussi à faire de leur dernier titre un must have selon moi.

2020 sera mon année

Oui ça c’est sûr, 2020 va me combler avec toutes ses sorties… Mais malheureusement, le portefeuille ne pourra pas permettre de se procurer tous les titres que je désire tout de suite. Alors je vous propose de découvrir les jeux dont je ne pourrais absolument pas me passer l’année prochaine !

Je vais me mettre Royal

N’ayant pas eu l’occasion de faire Persona 5 lors de sa sortie initiale, j’ai décidé de prendre mon mal en patience et attendre cette version Royal. Et je ne suis pas déçue d’avoir attendu puisque la traduction française a désormais été officialisée ! J’ai réussi à me protéger des spoiler et j’ai donc hâte de découvrir ce titre qui paraît si merveilleux dans sa version ultime.

Des remakes à gogo

Je pense ne pas faire exception en disant attendre le remake de Final Fantasy VII. Un titre que j’ai découvert bien trop jeune pour en comprendre les différents sujets, que j’ai redécouvert il y a quelques années et qu’il me tarde de retrouver encore une fois différemment l’année prochaine. En espérant ne pas devoir attendre des lustres entre chaque épisodes du jeu.

Etant fan du genre, j’ai besoin d’au moins un survival horror chaque année pour être amplement satisfaite. Et grâce à Capcom, j’ai déjà trouvé celui qui illuminera mon année 2020. Resident Evil 2 Remake a été l’un de mes jeux favoris cette année, j’ai donc vraiment hâte de retrouver Jill et Nemesis dans la refonte de Resident Evil 3 !

Je terminerais par citer encore quelques titres qui m’intéressent beaucoup pour 2020. Il y a entre autres Granblue Fantasy Relink, dont la dernière présentation de gameplay m’a vraiment donné envie de m’y intéresser. Ensuite, le DLC ReMind de Kingdom Hearts III est un passage obligatoire pour moi, c’est une série qui me tient à cœur depuis que je suis petite, je me dois donc de suivre l’histoire de Sora jusqu’au bout. Dying Light 2 ainsi que The Last of Us Part II sont également sur ma liste !