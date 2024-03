Final Fantasy XVI et Zelda: Tears of the Kingdom font un carton aux awards de Famitsu

Il reste encore des récompenses à attribuer pour les jeux sortis en 2023. Certaines cérémonies sont volontairement organisées assez tardivement pour offrir un peu de recul sur les jeux sortis au cours de l’an passé, afin de laisser une chance à tout le monde. Comme les awards organisés par Famitsu et Game Dengeki, deux magazines japonais à la renommée internationale qui ont sondé le public local pour savoir quels jeux japonais publiés en 2023 méritaient d’être célébrés. Et ici, Final Fantasy XVI et Zelda: Tears of the Kingdom apparaissent comme les grands gagnants.