Nintendo dévoilera quelques jeux indépendants sur Switch et Switch 2 le 3 mars avec un Indie World Showcase

15 minutes consacrées aux jeux indépendants

Ce n’est donc pas un Nintendo Direct traditionnel qui nous attend au début de ce mois de mars, mais bien un Indie World Showcase. Le constructeur a annoncé cela via son application mobile Nintendo Today, en nous donnant simplement 24 heures de préavis puisque cette édition de l’Indie World Showcase aura lieu ce mardi 3 mars à 15 heures, heure de Paris.

Pour ce que l’on peut en attendre, eh bien la surprise sera sans doute la plus totale puisque cet événement se concentre sur les jeux indépendants sur Switch et Switch 2 parfois assez peu médiatisés. Au moins, cette fois, pas la peine de croiser les doigts en vain pour un Hollow Knight Silksong qui s’est fait tant espérer sur les précédentes éditions… enfin, presque. On pourrait penser que c’est là aussi le bon endroit pour mettre en lumière le premier jeu de Team Cherry. Mais ne vous attendez pas à une émission très longue, cet Indie World n’étant censé durer qu’une quinzaine de minutes.

Pas encore de vrai Nintendo Direct donc, même si cela pourrait ne plus trop tarder. Rappelons que si Nintendo a d’ordinaire l’habitude de les organiser en février, le planning a été chamboulé l’année dernière avec un Nintendo Direct consacré à la Switch 2 qui a été diffusé début avril. Encore un peu de patience donc.