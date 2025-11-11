Nintendo dégaine un nouveau Nintendo Direct, mais uniquement autour du film Super Mario Galaxy
Publié le :
Rédigé par Jordan
Nintendo l’a rappelé dans son dernier bilan, le secteur du cinéma va devenir de plus en plus important pour le constructeur, et pour s’assurer que ses films fonctionnent, rien de mieux que de les présenter via des Nintendo Direct spéciaux. Il nous donne ainsi rendez-vous dès demain pour nous donner l’occasion de découvrir les vraies premières images du film Super Mario Galaxy, via une présentation exclusivement dédiée à cette suite du film Super Mario Bros.
Avec une première apparition de Yoshi ?
N’attendez pas un Nintendo Direct classique, puisque Nintendo précise bien qu’il n’y aura aucune annonce liée à des jeux dans ce prochain Nintendo Direct. Celui-ci aura lieu le 12 novembre à 15 heures (heure de Paris), et promet de nous présenter la toute première bande-annonce du film Super Mario Galaxy.
Le film avait été officialisé dans un précédent Nintendo Direct avec un bref teaser, mais ici, attendez-vous à une présentation un peu plus conséquente. Si Nintendo suit ce qu’il avait fait pour le premier film, on imagine que le casting de cette suite sera présenté, même si Chris Pratt et compagnie reprendront du service ici. Qui sait quelles stars hollywoodiennes est allé pêcher Nintendo pour interpréter certains de ses personnages iconiques, en espérant que Yoshi soit laissé tranquille ici.
Ce film Super Mario Galaxy est attendu dans les salles au mois d’avril 2026.
