Nintendo annonce qu’un nouvel Indie World sera diffusé ce jeudi 7 août

Cet Indie World va-t-il le faire ?

Il n’y aura eu que sept jours entre un Nintendo Partner Showcase et ce prochain Indie World, consacré aux productions indépendantes. Si peu de personnes ont sauté au plafond durant le premier, le second nourrit toujours la même attente. On n’aurait même plus envie de dire son nom tellement la blague est éculée mais allons-y : Hollow Knight Silksong reste LE titre qui ressort le plus à chaque fois parmi les souhaits. Et puis quelques jours après l’annonce d’une démo du jeu côté Xbox à la Gamescom… pourquoi pas ?

Autre doux rêve pouvant être alimenté, celui d’avoir au moins une vague idée au niveau de l’horizon de sortie de la version 1.0 de Hades II, même si Supergiant n’a pas semblé disposé à nous le révéler maintenant. Enfin, on est toujours ravi de voir débarquer des surprises, et à présent que la Switch 2 est dans le coup, Nous aurons, ou pas, le fin mot de cette histoire le jeudi 7 août à 15 h 00 heure française. Le showcase devrait durer 15 minutes.

Comme d’habitude, on vous préparera un résumé complet de l’Indie World, avec des articles supplémentaires concernant les annonces à retenir, si vous n’avez pas pu regarder le live en direct.