Nintendo Direct : Le résumé des annonces du 31 juillet (Monster Hunter Stories 3, Once Upon A Katamari, Octopath Traveler 0…)

30 minutes condensées de trailers, d’annonces de portages et de quelques surprises inédites nous ont été présentées en ce 31 juillet. Tous les jeux ont été regroupés, comme d’habitude, dans l’ordre chronologique de ce Nintendo Direct Partner Showcase.

Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflections

Date : 2026

Le Nintendo Direct commence avec une petite surprise en la présence d’une annonce d’un Monster Hunter Stories 3. On rappelle que cette déclinaison de la série nous propose un système de jeu plus proche de celui d’un Pokémon au tour par tour.

Pour ce troisième opus, on nous contera l’histoire de deux nations en guerre, Azuria et Vermeil, à travers la peau d’un protagoniste qui héritera de deux versions possibles. Le rendez-vous est pris pour 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.

Once Upon A Katamari

Date : 24 octobre 2025

Après les deux derniers remasters « Reroll » de la série, Katamari Damacy et We Love Katamari + Royal Reverie, une toute nouvelle entrée dans la saga complètement barrée de Bandai Namco se prévoit avec Once Upon A Katamari.

Des niveaux et morceaux inédits, la possibilité de personnaliser son Prince et bien sûr la folie de la boule collante débarqueront fin octobre pour le plus grand plaisir des fans de ce grand n’importe quoi festif à paraître sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

Just Dance 2026 Edition

Date : 14 octobre 2025

Voici un incontournable qui répond de nouveau présent, Just Dance 2026 arrivera cet octobre avec 40 nouveaux morceaux, dont « Houdini » de Dua Lipa, « Hung up » de Madonna ou encore « Counting Stars » de One Republic. L’arrivée d’un nouveau mode coop « Party Mode » est aussi à noter. Le show aura lieu sur Switch, PS5, Xbox Series (et Switch 2 ?).

Dragon Ball Sparking Zero

Date : 14 novembre 2025

Le jeu de baston en 3D Dragon Ball Sparking Zero, regroupant plusieurs décennies de l’œuvre d’Akira Toriyama, va lancer les hostilités en novembre 2025 sur les deux Switch, de quoi lancer des kamehameha depuis n’importe où.

Plants Vs Zombie Replanted

Date : 23 octobre 2025

Plants vs Zombie, un jeu culte de tower defense sorti en 2009 (ressenti le siècle dernier donc) avait annoncé il y a peu revenir dans une version plus moderne et porteuse d’une refonte graphique. Ce que l’on apprend aujourd’hui, c’est qu’une version Switch 2 est désormais à compter parmi les autres déjà révélées.

Au total, Plants vs Zombie Replanted débarquera sur : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch, et PC (via Steam et Epic Games Store).

EA Sports FC 26

Date : 26 septembre 2025

La simulation incontournable de football chère à Electronic Arts va-t-elle enfin arrêter d’être traitée avec honte grâce à la Switch 2 ? Ce ne sera peut-être pas le traditionnel bullshit trailer qui nous le dira. En revanche, réponse le 26 septembre, date à laquelle EA Sports FC 26 sortira partout, y compris les deux Switch, donc.

Pac-Man World 2 Re-Pac

Date : 26 septembre 2025

Après une plongée sombre dans le metroidvania avec le très récent Shadow Labyrinth, la boule jaune revient à d’anciens amours et en particulier sa période plateforme 3D. Pac-Man World 2 Re-Pac poursuit le travail effectué avec la refonte du premier, entre graphismes améliorés et gameplay adouci.

Le jeu débarquera partout : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch et PC.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Date : 30 septembre 2025

Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles n’a plus grand-chose à nous dire puisqu’il s’était déjà présenté à plusieurs reprises, mais l’occasion était trop belle pour ne pas l’évoquer avant son arrivée à la rentrée par le biais d’une bande-annonce centrée sur son histoire.

Persona 3 Reload

Date : 23 octobre 2025 (Switch 2)

On s’y attendait un peu, Persona 3 Reload est venu confirmer un portage pour la nouvelle console de Nintendo. Le RPG d’Atlus débarquera le 23 octobre avec des précommandes déjà lancées. Les contenus additionnels pourront être achetés à côté avec des éditions numériques plus onéreuses.

Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau

Date : 4e trimestre 2025

On a eu droit ensuite à de nouvelles images pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, la prochaine entrée dans la saga The Legend of Zelda version musou. Quelques séquences de gameplay et une petite surprise à la fin pour celles et ceux qui ont joué à Tears of the Kingdom ont été dévoilées. Sortie toujours prévue pour la fin d’année.

EA Sports Madden NFL 26

Date : 14 août 2025

En plus de son jeu de football, Electronic Arts va aussi supporter la Switch 2 avec sa franchise de foot américain, EA Sports Madden NFL 26 en confirmant son portage pour le 14 août.

Chillin’ by the Fire

Date : Disponible dès maintenant

On repasse ensuite sur une ambiance beaucoup plus cool avec une simulation cozy de feu de camp pour Switch 2. On prépare son petit feu, on fait griller ses chamallows et on compose avec les différentes conditions météorologiques. Petit bonus, l’intégration toujours aussi… particulière des caméras GameChat pour des moments entre amis.

Apex Legends

Date : 5 août 2025 (Switch 2)

Apex Legends est venu en coup de vent pour confirmer une version Nintendo Switch 2 qui sortira très bientôt, le 5 août, aux côtés de la prochaine saison.

Hela

Date : 2026

Il nous avait déjà charmé, Hela est simplement passé pour confirmer une version Nintendo Switch 2 pour 2026 et dévoiler quelques nouvelles images adorables de l’aventure en coop qu’il nous promet.

Star Wars Outlaws

Date : 4 septembre 2025 (Switch 2)

Déjà confirmé sur la nouvelle console de Nintendo, Star Wars: Outlaws est venu montrer quelques images de sa mouture Switch 2, en attendant sa sortie fixée au 4 septembre.

Cronos: The New Dawn

Date : 5 septembre 2025

La Bloober Team a décidé d’accélérer sa communication ces dernières semaines, en multipliant ses apparitions et ses longues séquences de gameplay. Il était presque naturel qu’une date de sortie tombe, même si on n’imaginait pas qu’elle serait (déjà) fixée à la rentrée. Rendez-vous le 5 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, en plus d’une arrivée sur Switch 2.

Yakuza Kiwami 2 + Yakuza Kiwami

Date : 13 novembre 2025

Après la director’s cut de Yakuza 0, la saga de Ryu Ga Gotoku continue de débouler sur Switch 2 avec Yakuza Kiwami 2, le remake du deuxième épisode déjà disponible sur d’autres supports. Et petite surprise dans la foulée, le tout premier est lui aussi prévu, avec quelques améliorations visuelles. Autre bonne nouvelle, des traductions supplémentaires arrivent.

Mashup

Comme à chaque Direct du constructeur japonais, on a eu droit à l’habitude mash-up de jeux qui vont venir sur la console, même si une bonne poignée était déjà connue. Goodnight Universe, NBA Bounce, Borderlands 4, Hello Kitty Island et sa prochaine extension « Wheatflour Wonderland »… On retiendra surtout Romancing Saga 2 qui s’offre une version native dès aujourd’hui, et Shinobi Art of Vengeance, qui vient de sortir une démo.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales

Date : 2026

Première cartouche d’une conclusion sous le signe de l’esthétique HD-2D, The Adventures of Elliot, The Millenium Tales se présente comme une toute nouvelle IP nous laissant incarner Elliot, accompagnée de la fée bleue Faie. De l’action en temps réel et du puzzle-plateform nous attendent dans cet RPG nous opposant à des hommes-bêtes ayant mis la main sur le continent de Philabieldia. Sortie en 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC (via Steam et Microsoft Store). Une démo arrive aujourd’hui uniquement sur Switch 2.

Octopath Traveler 0

Date : 4 décembre 2025

On s’attendait à voir passer au moins en coup de vent Dragon Quest I & II HD-2D Remake, vu qu’il rentre parfaitement dans cette famille visuelle, mais c’est finalement encore une annonce inédite à laquelle on a eu droit en guise de conclusion. Octopath Traveler 0 représente en effet une nouvelle entrée dans la licence de RPG au tour par tour de Square Enix, via une réadaptation du jeu mobile Octopath Traveler : Champions of the Continent.

Création et personnalisation de son personnage, plus de 30 membres à recruter, le retour du Break & Boost, et de la reconstruction de village sont à prévoir dans cette préquelle au premier opus. Disponible début décembre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

C’est ainsi que se termine ce Nintendo Direct Partner Showcase. Au milieu des nombreux portages, on retiendra quand même le fait d’avoir eu la date du prometteur Cronos: The New Dawn, mais le showcase n’a jamais été plus excitant que lorsqu’il a annoncé des jeux japonais, comme le nouveau Katamari, Monster Hunter Stories 3, et bien entendu les deux superbes RPG HD-2D de Square Enix. Qui a dit « et Silksong ? » ? Vous êtes encore là ?