Nintendo annonce un nouveau système pour gérer et prêter vos jeux dématérialisés sur Switch et Switch 2

Véritable bonne idée ou premier pas vers le tout dématérialisé ?

Bien que cette initiative ne profite pas forcément aux éditeurs, une partie importante des joueurs reste attachée au format physique. En effet, si l’achat numérique présente plusieurs avantages, il inclut aussi des inconvénients, parmi lesquels des tarifs parfois plus élevés et l’impossibilité de prêter ou de revendre ses jeux.

Nintendo a toujours soutenu le format boîte, mais entend désormais réduire l’écart entre physique et numérique. La société a donc annoncé l’arrivée de cartes de jeu virtuelles sur Switch. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs pourront gérer plus facilement leurs jeux dématérialisés, notamment en transférant un titre acheté d’une console à une autre. Ils auront aussi la possibilité de prêter un jeu à un autre membre de leur groupe familial pour une durée de deux semaines, avant un retour automatique à la fin de ce délai. Cette option sera déployée fin avril sur la Switch actuelle et disponible dès le lancement de la Nintendo Switch 2.

Étant donné que la nouvelle console arrivera dans des foyers déjà équipés d’une première Switch, cette annonce paraît judicieuse, d’autant que la Switch 2 sera rétrocompatible. On peut toutefois y voir un pas vers une dématérialisation totale souhaitée par certains éditeurs, afin de garder la main sur la distribution. Par ailleurs, malgré une présentation claire du concept, des zones d’ombre demeurent sur les limites de ce système. On ignore, par exemple, s’il sera possible de prêter de nouveau un jeu à la même personne après la période de 14 jours.

On espère obtenir davantage de précisions prochainement, sans doute lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, prévu pour la semaine prochaine.