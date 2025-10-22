Pikmin 4 va recevoir une mise à jour en novembre, avec un mode Photo et des options de difficulté

Partez à la chasse des Pikmin déco

Qui aurait pensé que Nintendo mettrait à jour Pikmin 4 aujourd’hui. Et pourtant, il prévoit bien une update majeure pour le titre, qui aura la particularité d’ajouter un mode Photo afin d’immortaliser vos plus grands clichés.

Et ce n’est pas la seule nouveauté au programme. On retrouvera également deux options de difficulté supplémentaires, avec d’abord une sorte de mode Facile dans lequel les créatures ennemies ne deviendront hostiles qu’après avoir été attaquées. Pour les vétérans de la série, un challenge plus corsé vous attend avec un niveau de difficulté supérieur.

Si vous cherchez une dernière bonne raison de relancer cet épisode, cette mise à jour vous proposera de partir à la recherche des Pikmin déco, des Pikmin aux capacités habituelles, qui ont les couleurs que l’on connait déjà, mais qui sont affublés d’éléments esthétiques en plus. Ces Pikmin sont cachés un peu partout, et les retrouver prendra la forme d’une chasse au trésor. Vous pourrez aussi les transférer sur votre compte Pikmin Bloom, le jeu mobile de la licence.

Cette mise à jour de Pikmin 4 est prévue pour le mois de novembre, sans plus de précisions pour le moment.