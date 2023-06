Pikmin 4 : Nous avons joué aux deux premières zones du jeu, premier avis

Avec un dernier opus (on ne compte pas le jeu mobile Pikmin Bloom) qui n’a pas brillé en matière de ventes sur une Wii U pas très populaire, les fans attendaient avec impatience un vrai retour de la franchise. Comme d’autres licences, Pikmin bénéficie enfin d’une nouvelle chance sur Switch avec Pikmin 4. Même si les grosses cartouches ont déjà été utilisées cette année, il pourrait bien être le jeu détente de l’été sur Switch du côté des exclusivités Nintendo. On rappelle que vous pouvez essayer la démo dès aujourd’hui via le Nintendo eShop.

On dit merci Olimar

Pikmin a toujours été une série à part entière et un peu dans son monde avec son design à la fois mignon et ses personnages à la naïf et sérieux. Un humour léger qui prend assez bien pour nous emporter dans son ambiance particulière. L’intrigue du jeu est d’ailleurs assez lunaire puisque nous incarnons une jeune recrue d’une équipe de secours chargée de secourir Olimar, le héros emblématique de la série. Seulement voilà, le vaisseau chargé de le récupérer sur une planète mystérieuse se crash également sur celle-ci. En tant que rescapé plus ou moins capable, vous allez devoir secourir les secours tout en cherchant le petit bonhomme casqué.

En tant que jeune rookie, vous allez pouvoir créer votre propre avatar en le personnalisant assez succinctement (visage, coupe de cheveux, couleur de la combinaison…). Quoiqu’il arrive, ils auront tous un look assez gauche. Bien que la mission principale soit de secourir Olimar et vos camarades, la progression apporte déjà son lot de tâches à obligatoirement accomplir pour avancer dans vos recherches. Vous apprenez par exemple que d’autres personnes ont reçu le signal de détresse d’Olimar et sont embourbés dans la même galère. Merci Olimar ! Retrouver les naufragés se rajoute alors à vos corvées. En outre, il semble que certains d’entre eux aient été transformés en êtres feuillus assez mystérieux.

Après une phase de tutoriel assez complète, nous voilà partie à l’aventure. Mais bien avant que les Pikmin n’interviennent, on vous introduit Otchin, le jeune chien de l’espace qui est le premier à vous prêter main forte dans votre tâche. Il s’agit de la première nouveauté du titre et sera en quelque sorte un gros Pikmin multifonction. Il peut charger pour briser des obstacles, se battre et même servir de monture. Il dispose en outre d’un arbre de compétences qui vous permet de le renforcer afin qu’il vous soit encore plus utile.

Et bien entendu, nous avons les Pikmin, ces petites créatures végétales qui vous suivent partout au moindre coup de sifflet et qui obéissent à vos ordres. Il y en a de toutes les couleurs et chacun dispose de ses propres forces. Les bleus peuvent nager et geler au contact tandis que les jaunes peuvent frapper les surfaces électrifiées et se propulser sur des hauteurs. Dans Pikmin 4, c’est surtout la quantité qui fait la qualité et plus particulièrement votre façon de gérer cette force de travail pour qu’elle soit la plus efficace possible. Dès les premières heures de jeu, on retrouve bien cette aspect gestion qui nous oblige à optimiser nos déplacements, nos choix de Pikmin et les tâches qu’on le leur donne.

La force tranquille

Durant notre session, nous avons pu visiter les deux premières zones du jeu : « Terrasse ensoleillée » et « Paradis des pétales ». Ces décors en extérieur assez printaniers nous ont permis de bien admirer les graphismes du titre sous Unreal Engine (c’est désormais confirmé). La franchise à toujours mis l’accent sur des décors assez colorés et détaillés et dans ce contexte où l’on est sur une planète qui est vraisemblablement la Terre, ce petit gain de réalisme est parfaitement dans le ton. Malgré un peu d’aliasing par-ci par-là, le titre se révèle assez joli, que ce soit en portable ou en docké. En outre aucun souci technique n’est à signalé malgré l’armée végétale que l’on peut avoir.

On salue également un contrôle des Pikmin parfaitement calibré qui ne frustre à aucun moment. L’IA vous facilite la vie du mieux possible avec des Pikmin qui vont automatiquement ramasser ou faire une action en boucle jusqu’à ce que la tâche soit terminée. En bref, il n’y a pas besoin de donner des ordres toutes les cinq minutes pour les diriger convenablement. Mis à part quelques Pikmin va-t-en-guerre qui peuvent agresser des monstres un peu éloignés, les contrôles sont très intuitifs et les animations impeccables.

En matière de gameplay, ce Pikmin 4 se savoure en douceur, mais ne manque pas de toujours nous apporter quelque chose de nouveau en matière d’expérience. Pour faire court, lors de nos expéditions, nous devons explorer les lieux à la recherche de survivants, de ressources (pour réparer des ponts par exemple) et d’une source d’énergie appelée Lumium. Pour vous en procurer en quantité, il vous faudra ramener les cadavres de monstres et de gros objets à votre base. Tout ça dans le but de débloquer de nouveaux gadgets, mais surtout pour débloquer de nouvelles zones.

Malgré une limite de temps qui nous oblige à revenir à notre base avant la tombée de la nuit, on ne sent pas vraiment pressé par le temps. Vous ne pourrez de toute façon pas tout faire en une journée. On rajoute à cela que le fait de secourir des survivants vous donne rapidement accès à de nombreuses quêtes annexes qui vous demandent toujours plus d’objectifs à accomplir comme faire fleurir 300 Pikmin ou encore compléter un bestiaire. Les membres du Shepherd (petite référence à Mass Effect sans doute) seront d’ailleurs vos alliés les plus précieux à l’image de Russ, un ingénieur qui vous procure de nombreux gadgets comme le « Cor d’assaut » pour lancer tous vos Pikmin à l’attaque sans devoir les balancer, ou encore le Détecteur d’inactif qui vous indique le nombre de Pikmin en train de se tourner les pouces.

A deux, ce n’est pas forcément mieux

Il y a une certaine forme de satisfaction à gagner toujours plus d’outils pour gérer au mieux nos Pikmin. L’une de nos meilleures acquisitions en ce début de partie a été l’ordre nous permettant de rappeler les Pikmin à notre position depuis n’importe où, évitant ainsi quelques allers-retours pour aller les chercher. Comme à son habitude, Nintendo a fait les choses en grand pour frustrer les joueurs le moins possible. Vous pouvez notamment rembobiner le temps pour corriger une erreur qui coûte à de nombreux Pikmin sachant que certains sont difficiles à dénicher durant ces premiers pas.

On constate néanmoins un manque de challenge, mais nous espérons que la suite nous donnera tord avec des monstres demandant un peu plus de stratégie. Il y a en revanche de petites épreuves (préconçues avec un nombre de Pikmin déterminé) qui mettront vos talents à l’épreuve pour gagner la médaille d’or. Dans les environnements, vous pouvez aussi entrer dans de nombreux trous vous amenant dans des profondeurs (ou des grottes) représentant des niveaux spéciaux et assez courts qui nécessitent parfois de descendre plusieurs étages avant d’en voir le bout.

Le dernier Nintendo Direct nous a dévoilé les fameux combats Dandori à deux joueurs. Ils se situent justement dans des trous spéciaux gardés par les mystérieux êtres feuillus. Via nos quelques parties contre l’IA, on ne peut pas dire que ce mode nous ait réellement convaincu. Ici, le but est de ramener le plus de denrées à votre base dans un temps imparti. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la gestion de vos Pikmin ou bien sur l’attaque contre votre ennemi pour le mettre K.O un petit moment. Le principe devient assez vite redondant, mais c’est surtout que l’aventure en solo est bien plus intéressante.

Pikmin 4 s’annonce comme l’une des aventures rafraichissantes de cet été sur Switch. Ces premières heures avec le jeu ont été sous le signe de l’aventure et de la détente. Les décors sont magnifiques et la gestion des Pikmin est un régal. De plus, le titre nous introduit sans cesse des choses nouvelles qui rehaussent notre intérêt pour éviter la petite routine assez fade. Le principe est toujours aussi original et malin. Pour l’instant, le manque de challenge se fait sentir et le mode Dandori ne sera sans doute pas inoubliable, mais le solo est très solide.