Nintendo met à jour son mystérieux court-métrage et confirme qu’il est lié à la saga Pikmin

Mystère résolu… et alors ?

Dans le court métrage « Close to You », des internautes ont su bien ouvrir l’œil pour remarquer ce qui ressemblait à un Pikmin rouge dans un arrière-plan de la vidéo. Une théorie qui se confirme aujourd’hui via l’application Nintendo Today, sur laquelle est apparue à nouveau cette vidéo, mais avec quelques changements. On remarque alors que ce sont bien les Pikmins qui sont ici concernés, avec cette nouvelle version de la vidéo (capturée par la chaine Nintendero en attendant que Nintendo la publie lui-même sur sa chaine) qui ne s’embête plus à les cacher.

D’accord, c’est bien beau tout cela, mais ensuite ? On ne sait toujours pas ce que Nintendo veut faire passer comme message ici. Le constructeur n’a pas été spécialement plus clair aujourd’hui concernant cette vidéo Pikmin. On ignore encore si ce court-métrage est là pour montrer les capacités de Nintendo Pictures (qui a déjà travaillé sur du Pikmin auparavant), ou s’il s’agit là d’une adaptation de la saga, voire d’un nouveau jeu. Est-ce que l’on aura la réponse demain à la même heure… allez savoir, à ce stade, difficile de savoir ce que Nintendo a dans la tête autour de cette vidéo.