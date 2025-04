Le prochain Xbox Games Showcase aura lieu le 8 juin, suivi d’une émission centrée sur The Outer Worlds 2

Un Xbox Games Showcase qui concerne tout le monde

Ce sera l’un des grands rendez-vous à ne pas manquer cette année. Xbox étant actuellement à la peine côté hardware, il peut profiter de cette conférence pour faire le plein de jolies annonces à propos de son catalogue, même si ce dernier ne sera plus jamais très exclusif à la Xbox Series. Au moins, tout le monde gardera un œil sur l’émission, étant donné que les jeux présentés pourront aussi arriver sur PS5 et Nintendo Switch 2.

Le Xbox Games Showcase 2025 aura donc lieu le 8 juin prochain à 19 heures, heure de Paris. On y retrouvera de nombreuses annonces concernant les jeux issus des Xbox Game Studios, qui incluent désormais Activision, Blizzard et Bethesda, mais aussi des partenaires tiers qui viendront profiter de ce moment pour présenter leurs jeux. Même s’il est repoussé à 2026, on espère en apprendre davantage sur le prochain Fable, ainsi que sur Gears of War: E-DAY, ou encore Perfect Dark (soit une partie du programme de l’année passée). Naturellement, le prochain Call of Duty pourrait lui aussi être de la partie.

The Outer Worlds 2 sera présenté en long et en large

Lors des deux années précédentes, Xbox avait réservé son post-show à la présentation d’un jeu en particulier. D’abord Starfield, puis Call of Duty: Black Ops 6. Cette année, c’est The Outer Worlds 2 qui aura visiblement cet honneur et qui sera présenté avec du gameplay inédit et des tas d’informations sur la suite du RPG. Une date de sortie devrait sans doute être annoncée, probablement pour la fin de cette année.

Rendez-vous le 8 juin prochain pour suivre tout cela sur YouTube ou Twitch. Un résumé complet de la conférence sera disponible sur notre site dès la fin de celle-ci.