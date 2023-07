Nickelodeon All-Star Brawl 2 s’annonce pour un nouveau round

Nickelodeon All-Star Brawl 2 double la dose de memes

Le premier Nickelodeon All-Star Brawl comptait bien profiter du vide laissé par la fin du support de Super Smash Bros Ultimate pour prendre la place du jeu sur la scène compétitive. En effet, les développeurs de Ludosity et Fair Play Labs avaient beaucoup insisté sur le côté technique du gameplay et sa filiation avec Melee en insistant sur la compatibilité de la manette GameCube ou la présence de techniques avancées comme le Wavedash.

Difficile de dire si c’était une vraie volonté de la part de l’équipe ou bien tout simplement un moyen de compenser pour un budget beaucoup trop limité. Le jeu avait clairement des lacunes dont notamment l’absence de voix pour les personnages ce qui leur faisait perdre une partie de leur charme pourtant essentiel dans un tel projet, tout en donnant une impression lugubre de voir ces personnages se frapper en silence.

Et pour ne rien arranger à son sort, un mois après sa sortie, le beaucoup plus ambitieux MultiVersus avait été annoncé et lui avait donc volé la vedette. Il faut noter que le jeu avait eu droit à des mises à jour gratuites pour combler les plus gros manques, on avait donc vu arriver les doublages des personnages, l’ajout de costumes alternatifs pour pouvoir se différencier à l’écran, des objets pour renforcer la dimension party-game et le crossplay.

Handsome Squidward sera de la partie

Et maintenant que MultiVersus est dans les limbes du suspense de la réouverture de ses serveurs l’année prochaine, c’est donc l’heure de la revanche pour Nickelodeon All-Star Brawl 2. La bande-annonce en profite pour souligner sa grosse refonte graphique tout en promettant l’ajout de contenu solo via l’apparition d’un mode Campagne qui verra Vlad Plamius, l’ennemi de Danny Fantôme tenter de conquérir l’univers.

Vlad Plamius était présent sur les différentes fuites, on partait donc du principe qu’il serait jouable mais cela devient moins évident que cela vu son rôle de boss. D’autant plus qu’il est étrange de mentionner sa présence ce qui gâche la surprise de son arrivée sans pour autant le montrer. Mais bon, le dernier personnage des leaks est la Tortue Ninja Raphaël qui n’est pas dans la bande-annonce mais bien sur la jaquette…

Comme l’étrange relation de la communication de la série avec le site IGN continue, c’est dans leur article que l’on apprend que le principe de ce mode campagne sera basé sur le roguelite. On y découvre également l’ajout de nouveaux mini-jeux mais aussi l’arrivée de super attaques dévastatrices pour tenter renverser l’issue des matchs. On nous promet d’ailleurs que tous les combattants ont vu leurs gameplays retravaillés avec de nouveaux coups.

On termine avec la partie qui intéressera la majorité d’entre vous, à savoir l’annonce de nouveaux personnages. Et toujours dans la volonté de montrer que cette suite tient compte des critiques du premier épisode, ce sont donc les deux absences les plus injustes qui sont réparées à savoir Carlo Tentacule et Jimmy Neutron (quand son père était au moins en DLC pour une raison ou une autre).

Nickelodeon All-Star Brawl 2 arrivera cet automne sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Il aura notamment droit à une édition deluxe qui contiendra le Season Pass qui viendra grossir le casting de quatre combattants supplémentaires. Si vous êtes curieux et que vous avez un abonnement PS Plus, sachez que le premier épisode était l’un des jeux de juin 2022 et se trouve donc peut-être dans votre bibliothèque.