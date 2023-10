Nickelodeon all-star brawl 2 présente sa campagne et ses dlc (zuko, iroh, m. Krabs et rocksteady)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 aime décidément les Maîtres du feu

Nickelodeon All-Star Brawl 2 muscle son contenu en ajoutant un mode solo de type roguelite. C’est ce que l’on sait depuis l’annonce du jeu cet été et il est donc grand temps de voir ce que cela signifie. On va avouer que dans les faits, difficile de savoir ce qui différencie ce mode du mode Classique de Super Smash Bros Ultimate, un autre platform fighter sans licence Nickelodeon lui. Mais on apprend au moins que cela servira à débloquer les combattants.

Et donc cela nous informe au passage que les 25 personnages du jeu de base ne seront pas disponibles immédiatement la première fois que vous lancerez le jeu. Tout comme les DLC qui attendront l’année prochaine (admirez la transition subtile). Le patron de Bob l’éponge et de Carlo, M. Krabs ouvrira donc le bal début 2024. Et il sera suivi de Zuko (Avatar le Dernier Maître de l’Air), Rocksteady (Tortues Ninja) et Iroh (encore Avatar).

Malgré tout notre amour pour Zuko et Iroh, on remarque donc qu’avec l’arrivée d’Azula, les cinq personnages venus de l’univers d’Avatar sont deux Avatars et trois Maîtres du feu (donc cinq Maîtres du feu). Ce qui est forcément dommage vu le retrait de Toph ou l’absence d’autres protagonistes populaires comme Katara ou Sokka qui auraient pu varier un peu plus les choses. Au moins, les quatre DLC sont inédits…

Bref, Nickelodeon All-Star Brawl 2 sortira le 7 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.