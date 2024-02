Nickelodeon All-Star Brawl 2 espère aussi pouvoir compter les billets

M. Krabs loupera donc la Saint Valentin de peu puisqu’il rejoindra ses employés Bob l’éponge et Carlo, ou le reste du casting de Nickelodeon All-Star Brawl 2 le 15 février prochain. Forcément, dans sa panoplie de coups, on y retrouve plusieurs références à son amour pour l’argent et comme chaque gif célèbre d’un combattant doit être représenté, on peut aussi le voir jouer du plus petit violon du monde.

Si vous n’aviez pas suivi, on connait déjà le reste des personnages de la saison 1 qui ont été leakés, annoncés puis dataminés pour en savoir plus sur leurs coups et costumes alternatifs. Le prochain DLC sera donc Zuko (Avatar: le Dernier Maître de l’Air) suivi de Rocksteady (non pas eux, celui des Tortues Ninja) et pour finir l’oncle Iroh qui nous vient aussi d’Avatar.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.