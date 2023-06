MultiVersus a fermé ses serveurs, en attendant le lancement du jeu en 2024

Une pause indéterminée qui ne donne pas confiance

Ce retrait du jeu avait d’ores et déjà été annoncé puisqu’il avait été retiré des stores en avril dernier, en plus de ne plus recevoir de mise à jour. Mais hier, ce dimanche 25 juin, MultiVersus a fermé ses portes, ou plutôt ses serveurs online ont été mis hors-ligne, ce qui veut dire qu’il n’est plus possible de jouer en ligne. Autant dire tout court qu’il n’est plus vraiment possible de jouer tout court, en attendant sa réouverture programmée pour l’année prochaine. Seul les modes hors-ligne sont accessibles tandis que tous les skins et compagnie sont débloqués.

Pour le moment, aucune date précise n’a été annoncée pour le retour de MultiVersus. Le studio promet que le jeu complet, ou du moins sa version 1.0, devrait arriver au début de l’année 2024.

Une question se pose maintenant, celle de savoir si la communauté est prête à attendre le retour du jeu ou non.