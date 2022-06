Nickelodeon All-Star Brawl ajoute les voix et les objets

Nickelodeon All-Star Brawl sera l’un des jeux du PlayStation Plus dès demain et pour marquer l’occasion, le titre en profite pour enfin sortir des fonctions teasées depuis l’an dernier. Forcément, on a envie de tomber dans la théorie du complot pour dire que c’est probablement le chèque de Sony qui a permis tout cela vu que les développeurs n’ont jamais eu peur de se plaindre publiquement de leur budget.

Nickelodeon All-Star Brawl s’approche du minimum syndical

Nickelodeon All-Star Brawl fait donc mentir notre vidéo de présentation des jeux du mois qui disait que le jeu n’avait pas d’items. En effet, ils sont ajoutés via une mise à jour gratuite disponible aujourd’hui sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC, la version Switch devant attendre encore un peu pour en profiter.

Mais c’est surtout l’ajout d’un doublage (anglais) qui va venir apporter de la vie à l’ensemble. Un peu comme MultiVersus, on sent l’envie de bien faire les choses vu le casting qui bien souvent reprend la voix officielle du personnage, on vous indique d’ailleurs avec une astérisque les combattants qui retrouvent bien leurs doubleurs et doubleuses :

Jim Cummings : Shredder / Michat-Michien (Chat)*

Shredder / Michat-Michien (Chat)* Tom Kenny : Bob l’éponge* / Michat-Michien (Chien)*

Bob l’éponge* / Michat-Michien (Chien)* Bill Fagerbakke : Patrick*

Patrick* Carolyn Lawrence : Sandy*

Sandy* Alex Cazares : Oblina*

Oblina* Jim Meskimen : Nigel Delajungle

Nigel Delajungle Richard Horvitz : Zim*

Zim* Vivian Vencer : Toph

Toph Dustin Sardella : Aang

Aang Janet Varney : Korra*

Korra* Fred Tatasciore : Reptar

Reptar Bentley Griffin : Lincoln Loud*

Lincoln Loud* Jessica DiCicco : Lucy Loud*

Lucy Loud* Francesca Marie Smith : Helga*

Helga* Townsend Coleman : Michelangelo*

Michelangelo* Cam Clarke : Leonardo*

Leonardo* Abby Trott : April O’Neil

April O’Neil Frank Welker : Garfield*

Garfield* Billy West : Ren & Stimpy*

Ren & Stimpy* David Kaye : Powdered Toast Man

Powdered Toast Man David Kaufman : Danny Phantom*

Danny Phantom* Janice Kawaye : Jenny*

Il n’est pas dans la liste mais Mark DeCarlo en a profité pour annoncer qu’il reprendra lui aussi du service en tant que Hugh Neutron puisqu’on rappelle qu’il s’agit du prochain DLC. Vous pouvez consulter la patchnote complète en anglais sur Steam pour voir ce qui touche plus à l’équilibrage du jeu.

Nickelodeon All-Star Brawl est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC et sera donc l’un des jeux du mois du PlayStation Plus dès demain.