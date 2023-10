Nickelodeon All-Star Brawl 2 reporte sa sortie de quelques jours (voire plus en physique)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 aura donc du rollback et du délai

Nickelodeon All-Star Brawl 2 repousse ainsi sa sortie du 3 au 7 novembre, un report de quatre jours seulement qui est signe que les choses ne doivent pas être si graves que ça (merci de ne pas penser à l’état du jeu King Kong à sa sortie en lisant cette phrase). C’est pour les versions physiques que cela se complexifie.

En effet, le jeu n’avait pas la même date sur toutes les plateformes. Sur PS4 et PS5, les versions physiques devaient également arriver le 3 tandis que la Switch attendait le 14 et que les Xbox étaient privées de boîtes chez nous. Le communiqué évoque juste la date du 1er décembre pour la version physique sans préciser si le retard Switch tient toujours.

Et si ce mystère ne suffit pas, sachez que dans les réponses à cette annonce, le compte officiel précise que la version Switch ne contient pas de cartouche mais seulement un code de téléchargement « à l’heure actuelle ». Une étrange précision puisque la fabrication de cartouches ne se décide pas à la dernière seconde. Sauf que, le distributeur du jeu Just for Games dit bien sur son site que la version Switch aura une cartouche et tout ce flou nous fatigue un peu.

Pour tenter de se faire pardonner, on nous annonce que le costume Elastic Waistband de Patrick ne sera plus seulement le bonus de précommande mais également offert à celles et ceux qui achèteront le jeu sur l’un des différents stores jusqu’au 14 novembre. Ce qui vous permettra d’attendre sereinement de voir des retours avant de craquer.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 arrivera donc finalement à partir du 7 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.