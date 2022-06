PlayStation Plus : La liste des jeux de juin 2022 est confirmée

Si tout le monde attend l’arrivée du nouveau PlayStation Plus, prévu pour le 22 juin, dont la liste des jeux a été dévoilée il y a peu, les actuels abonnés pourront télécharger les jeux de juin 2022 en attendant. En fuite il y a quelques jours, Sony a désormais officialisé la chose, et Kratos se retrouve bien aux côtés de Bob l’Éponge et de Naruto.

Quels jeux PS Plus en juin 2022 ?

C’est maintenant confirmé : après FIFA 22 en mai, les abonnés PlayStation Plus pourront télécharger trois nouveaux jeux en juin. Les voici :

Les abonnés PS4 pourront donc (re)découvrir les dernières aventures de Kratos d’ici la sortie de God of War Ragnarok, bien que les possesseurs d’une PS5 l’auront probablement déjà fait vu qu’il est inclus dans la collection PS Plus.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de juin seront disponibles le mardi 7 juin 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.