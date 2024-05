Graffiti Rush

Action-plateformer comme on en fait peu, il faut dire que le genre est réputé pour sa complexité de conception, RKGK/Rakugaki nous invite à parcourir un monde futuriste et autoritaire où graffitis et couleurs seront de véritables armes pour combattre l’oppression à l’œuvre dans la ville de Cap City. Comme le mentionne la page Steam, à Cap City, la couleur c’est le pouvoir. En revanche, le graffiti représente la résistance.

Alors que la liberté d’expression est durement réprimée, nous incarnerons la jeune rebelle Valah qui, aidée de son crew RKGK, tentera de sauver la ville et ses habitants. Utilisant l’art pour toucher les cœurs et éclairer les consciences. Des options de personnalisations seront de la partie, pour notre héroïne comme pour les graffitis réalisables.

Direction artistique chatoyante, pyrotechnie, gameplay dynamique seront au programme de cette aventure qui sent fort la vibe PS2. Passages dérobés, importance de la vitesse, ennemis à combattre, collectables à glaner, fluidité de l’action, etc. Ce nouveau trailer accès gameplay offre un aperçu convaincant et laisse présager de bonnes choses pour le jeu de Wabisabi Games.

Un système de notation sera aussi présent, ce qui n’est pas sans rappeler un DMC, en plus de conforter l’idée que le style et le flow auront leur place dans l’expérience de jeu. Côté inspiration, des titres comme Jet Set Radio et Bomb Rush Cyberfunk, mais aussi l’excellent Hi-Fi Rush viennent rapidement en tête en voyant ce RKGK. Tant sur la forme que sur le fond, sans être explicitement revendiqués par les équipes.

Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’avec une manette entre les mains que nous pourrons savoir si Valah et ses comparses seront la bonne surprise du printemps, si le genre du plateformer 3D reprendra ses titres de noblesse, et si le projet de Wabisabi Games saura convaincre la presse et les joueurs, joueuses.

RKGK/Rakugaki sortira le 22 mai prochain, uniquement sur PC via Steam.