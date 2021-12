Neverwinter nous présente sa prochaine extension : Dragonbone Vale

Après nous avoir teasé la nouvelle extension de Neverwinter avec la phase finale du passe de combat « Echos de la prophétie », il est temps pour le MMO de présenter le gros nouveau morceau qui attend les joueurs.

A vous de sauver la Côte des Épées dans Dragonbone Vale

Perfect World et Cryptic Studios nous annoncent aujourd’hui officiellement la 22eme extension de Nerverwinter : Dragonbone Vale. Dans cette nouvelle aventure du MMORPG en Free to Play, les joueurs devront mettre un terme aux plans de Valindra Shadowmantle et du Culte du Dragon sur la Côte des Epées. Ces derniers prévoient en effet de changer les dragons en morts-vivants sur tout Faerûn et au-delà en utilisant le Rite de la Dracoliche.

Au niveau du contenu, on peut donc s’attendre à une nouvelle campagne, une nouvelle zone d’aventure, une nouvelle mécanique de grappin une nouvelle épreuve à 10 joueurs basée sur le retour de Valindra, de nouvelles rencontres héroïques et une refonte du système de sublimation. Le grappin semble être la nouveauté la plus mise en avant puisqu’elle offre une toute nouvelle façon de se mouvoir dans les environnements.

Nerverwinter : Dragonbone Vale sortira sur PC (via Steam, Epic Game Store et Arc Games) le 11 janvier 2022 et sur consoles PlayStation et Xbox le 8 février 2022. La prochaine mise à jour » Scaleblight Mythal, qui conclura l’intrigue de Dragonbon Vale, proposera une immense zone à explorer. Cette dernière sera disponible le 8 février sur PC et le 8 mars sur consoles.