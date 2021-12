Neverwinter : Le passe de combat, Echos de la prophétie, arrive dans sa phase finale

Echos de la Prophétie, le passe de combat de Neverwinter, arrive à son terme et est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Les prémices d’une prochaine aventure

Avec sa dernière phase, appelée Des dragons et de l’influence, les joueurs ont enfin un dénouement pour campagne des Échos de la prophétie. Le retour du mystérieux Culte du Dragon cache de sisnistres desseins qu’ils pourront perçer à jour. Cela permet d’ailleurs au MMO Neverwinter de mettre en place sa prochaine extension majeure prévue pour le mois prochain. Il ne vous reste plus qu’à terminer cette dernière aventure du passe de combat pour avoir un aperçu de ce qui vous attend.

Perfect World présente également les récompenses de ce passe : En plus du contenu narratif, la phase finale des Échos de la prophétie apporte des récompenses exclusives, comme le Pack de monture légendaire au choix et le familier Lion, que vous pourrez obtenir en vous connectant, en progressant dans la campagne et en terminant les quêtes répétables du passe. Ceux qui voudront mettre la main sur des récompenses supplémentaires telles que le familier Lion bardé de Neverwinter pourront s’offrir le passe de combat premium.

Neverwinter est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.