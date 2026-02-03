Neverness to Everness : Le nouveau gacha des créateurs de Tower of Fantasy se montre en amont de sa bêta

Une intro qui en met plein la vue

La bêta de Neverness to Everness sera bientôt disponible, notamment en français, mais avant cela, Hotta Studio nous partage 12 minutes de gameplay de son prochain jeu, censées montrer une partie du prologue. Et le tout est pour le moins in medias res, avec une ville en proie au chaos et des monstres à abattre pour bien prendre en main le système de combat. Pas de surprise de ce côté-là, on reste sur de l’action-RPG très classique pour le genre, mais très bien mis en scène pour impressionner dès les premières minutes de jeu.

De quoi vous donner un léger avant-goût juste avant le « Co-Ex Test », qui aura lieu du 6 au 20 février prochain, surtout si vous n’avez pas réussi à obtenir d’accès à cette bêta fermée.

Neverness to Everness est prévu pour sortir sur PC, PS5 et mobiles. La date de sortie du titre n’a pas encore été dévoilée, mais on peut parier que ce sera pour cette année, selon les retours enregistrés sur cette bêta.