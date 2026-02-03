Neverness to Everness : Le nouveau gacha des créateurs de Tower of Fantasy se montre en amont de sa bêta

Y a-t-il encore de la place pour un gacha comme Neverness to Everness sur le marché ? Difficile à dire, car même si les vétérans du genre comme Genshin Impact perdurent et cartonnent toujours, on n’est jamais à l’abri d’une surprise comme Wuthering Waves pour venir bousculer (un peu) l’ordre établi. Après avoir tenté sa chance avec Tower of Fantasy, Hotta Studio revient à la charge avec un free-to-play assez différent, ne serait-ce que parce qu’il prend place dans un univers urbain. Et avant la prochaine bêta de son jeu, le studio tenait à nous en montrer un peu plus.

Jaquette de Neverness to Everness
Neverness to Everness
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : N/C

