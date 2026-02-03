Neverness to Everness : Le nouveau gacha des créateurs de Tower of Fantasy se montre en amont de sa bêta
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Y a-t-il encore de la place pour un gacha comme Neverness to Everness sur le marché ? Difficile à dire, car même si les vétérans du genre comme Genshin Impact perdurent et cartonnent toujours, on n’est jamais à l’abri d’une surprise comme Wuthering Waves pour venir bousculer (un peu) l’ordre établi. Après avoir tenté sa chance avec Tower of Fantasy, Hotta Studio revient à la charge avec un free-to-play assez différent, ne serait-ce que parce qu’il prend place dans un univers urbain. Et avant la prochaine bêta de son jeu, le studio tenait à nous en montrer un peu plus.
Une intro qui en met plein la vue
La bêta de Neverness to Everness sera bientôt disponible, notamment en français, mais avant cela, Hotta Studio nous partage 12 minutes de gameplay de son prochain jeu, censées montrer une partie du prologue. Et le tout est pour le moins in medias res, avec une ville en proie au chaos et des monstres à abattre pour bien prendre en main le système de combat. Pas de surprise de ce côté-là, on reste sur de l’action-RPG très classique pour le genre, mais très bien mis en scène pour impressionner dès les premières minutes de jeu.
De quoi vous donner un léger avant-goût juste avant le « Co-Ex Test », qui aura lieu du 6 au 20 février prochain, surtout si vous n’avez pas réussi à obtenir d’accès à cette bêta fermée.
Neverness to Everness est prévu pour sortir sur PC, PS5 et mobiles. La date de sortie du titre n’a pas encore été dévoilée, mais on peut parier que ce sera pour cette année, selon les retours enregistrés sur cette bêta.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C