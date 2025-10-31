Netflix serait en lice pour racheter le groupe Warner Bros Discovery

Les options défilent, et Warner Bros Games tremble

L’annonce ne devrait pas surprendra dans la mesure où tous les grands groupes (sauf Sony) ont un œil rivé sur le rachat de Warner Bros, et Netflix n’est pas le dernier lorsqu’il s’agit de sortir de gros chèques. Selon les informations recueillies par Reuters, Netflix aurait engagé la banque d’investissement Moelis & Co (qui a été centrale dans la fusion Skydance/Paramount) pour explorer diverses options de rachats.

Toujours selon les sources du site, Netflix ne serait pas pour autant intéressé par certaines parties de l’entreprise, comme des chaines historiques à l’image de CNN. Si cela nous intéresse, c’est parce qu’il y a peut-être l’idée que Netflix pourrait ne racheter qu’un bout de l’entreprise, laissant potentiellement Warner Bros Games de côté. Après tout, les investissements dans le jeu vidéo chez Netflix ont considérablement été réduits, de même que les ambitions du groupe dans cette industrie. Mais c’est peut-être la meilleure option ici, puisque l’autre voudrait dire que Netflix achèterait Warner Bros dans son entièreté, et serait capable d’effectuer des coupes dans des branches qui ne représentent pas d’intérêt pour l’entreprise.

Mais c’est tirer des plans sur la comète un peu trop tôt aujourd’hui, étant donné qu’aucune offre n’a été déposée sur la table. Ce qui n’est peut-être qu’une question de jours.