NetEease Games dévoile Sea of Remnants, un RPG free-to-play dans un monde de pirates, prévu pour 2026 sur PC, PS5 et mobile

Il est rempli à ras bord votre grog

Sur le papier, qu’est-ce que Sea of Remnants ? Eh bien selon les dires de Sylar Pan, chef de produit chez Joker Studio : « il s’agit d’un périple infini entre la mort et la renaissance, un voyage où nous ramons jour et nuit pour aller de l’avant… mais qui nous ramène constamment là où tout a commencé ». Une phrase censée réussir à identifier le titre en quelques mots, mais nous ne sommes guère plus avancés, y compris à la vue du trailer.

Pour rester plus pragmatique, Sea of Remnants est un RPG free-to-play qui mêlera survival building, simulation et stratégie au tour par tour prenant place dans un monde de marionnettes. Ici, on incarnera un marin amnésique accompagné d’une fille mystérieuse voulant atteindre le Sea of Remnants.

Il va être question d’être le fier propriétaire d’un navire que l’on pourra améliorer et faire combattre grâce aux différents membres d’équipage que l’on pourra recruter. On pourra partir en mer en solo ou en ligne afin d’explorer ou de batailler sur les eaux. Une aventure qui se poursuivra aussi à pied en accostant sur l’une des différentes îles aux paysages variés.

Parmi ces lieux marquants, Orbtopia risque d’être celui que l’on visitera le plus puisqu’il s’agit tout bonnement de la ville pirate principale. Dialogues avec des PNJ, personnalisation des tenues, boutiques, déblocage de talents pour vos membres d’équipage, pas mal de centres d’intérêt sont à noter. Et c’est sans parler des petites activités comme la pêche, la cuisine ou le mah-jong.

Mais le gros twist, c’est que cette ville est prévue pour changer à chaque fois que vous revenez de vos aventures, et ce en fonction des choix que vous aurez fait. Concrètement, comment ça marche ? On ne le sait pas encore.

Ce qui est sûr, c’est que tout cela nous est servi via une direction artistique très colorée et avec un design de perso cartoon qui rappelle quand même, certes dans une mesure légèrement différente, le travail de Rare sur Sea of Thieves. Le studio invoque aussi une inspiration des « BD américaines » entre « le graffiti audacieux et le glitch art absurde ».

Sea of Remnants arrivera en 2026 sur PC (via Steam), PS5, iOS et Android.