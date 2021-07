NEO: The World Ends with You fête sa sortie avec un trailer de lancement

14 ans après le premier opus, Square Enix donne le coup d’envoie d’un nouveau jeu des Reapers avec la sortie de NEO: The World Ends with You, qui se déroule après les événements du premier épisode, mais avec un casting différent. Le titre nous rappelle qu’il sort aujourd’hui avec un bref trailer de lancement.

De retour à Shibuya

Il est donc possible de découvrir dès aujourd’hui les aventures Rindo, Fret, Nagi et d’autres dans ce nouvel épisode, qui change bien des choses à commencer par de l’action en 3D visiblement bien dynamique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, restez à l’affût, car notre test de NEO: The World Ends with You sera bientôt disponible sur le site.

NEO: The World Ends with You est disponible sur PS4 et Switch dès maintenant, en attendant la version PC qui arrivera plus tard dans l’été. Une démo est également disponible.