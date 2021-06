NEO : The World Ends with You s’offre un trailer final et une démo dès demain sur PS4 et Switch

Un peu plus d’un mois après avoir dévoilé son opening, NEO : The World Ends with You, la suite de The World Ends with You sortie en 2008 sur Nintendo DS, a partagé son trailer final. Durant environ cinq minutes, celui-ci montre un gros aperçu du gameplay, de la direction artistique, de la mise en scène ainsi que du scénario proposé par le titre. Prenez garde aux éventuels spoilers !

Une démo le 25 juin sur consoles

En plus de diffuser cette vidéo, Square Enix a profité de l’occasion pour annoncer l’arrivée d’une démo qui sera disponible dès demain, le 25 juin, sur PlayStation 4 et Switch. D’après Gematsu, celle-ci vous permettra de découvrir le tout début de l’aventure. Si elle vous a plu, vous pourrez transférer votre sauvegarde vers la version complète du jeu.

NEO : The World Ends with You sortira sur PlayStation 4 et Switch le 27 juillet prochain et plus tard cet été sur PC.