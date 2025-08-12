Ne comptez plus trop sur un Tekken Tag Tournament 3, et encore moins sur Tekken X Street Fighter

Des spin-offs mal engagés

Ce n’est pas la première fois que Harada détruit tous les espoirs des personnes qui pensent encore que ce crossover va se faire, mais il en a retouché deux mots auprès de Destructoid à l’occasion de la dernière édition de l’EVO. Si le projet est bel et bien en pause depuis longtemps (pour ne pas dire mort, mais c’est tout comme), le développement avait tout de même passé certaines étapes. Harada estime que 30% de Tekken X Street Fighter ont été réalisés, et il aimerait bien que ces 30% soient un jour visibles pour le public, à défaut d’avoir le jeu dans son entérite :

« En fait, ça dépend aussi des envies des gens. Cela dit, j’aimerais bien montrer ce que nous avions déjà fait. Ce serait génial si on pouvait le faire. On était à 30 % du développement, alors on croise les doigts. »

Dans cette même interview, il enterre également les espoirs autour d’un potentiel Tekken Tag Tournament 3. Selon lui, réaliser un épisode de la sorte demanderait un temps considérable, et durant cette longue période, le paysage actuel de la scène du versus fighting aurait le temps d’évoluer de telle sorte à ne plus être très accueillante pour un Tekken Tag Tournament 3 :

« Ce n’est probablement pas pour demain, et donc probablement pas pendant ma carrière. C’est donc à la prochaine génération de décider. »

À la place, il n’exclut pas totalement l’idée d’un Tag Mode dans un Tekken 9, ou même l’actuel Tekken 8, mais rien n’est décidé. Et cette carrière, est-elle encore bien longue ? Eurogamer a évoqué le sujet avec le producteur sans dire quand il sera question de prendre sa retraite, mais il pense en tout cas que l’équipe Tekken saura très bien se débrouiller sans lui :

« Il existe deux types de jeux : ceux qui se concentrent uniquement sur l’histoire et l’univers, et ceux qui privilégient le gameplay et les mécaniques de jeu. Ainsi, lorsqu’on divise les jeux en deux catégories, il est difficile d’imaginer une série axée sur la narration lorsqu’une personne clé de l’équipe de développement n’est plus là. Mais pour Tekken, je pense que c’est la deuxième option. Bien sûr, les gens adorent les personnages et l’histoire, mais c’est principalement un jeu de combat en 3D où l’on projette son adversaire, où l’on effectue des jongles aériens, etc. J’ai l’impression qu’au cours des 30 dernières années, le gameplay a été peaufiné et que tout est en place, il est donc beaucoup plus facile de continuer avec quelqu’un d’autre. »

Pour le moment, la place de Harada n’est pas menacée et son travail sur la série devrait encore se poursuivre sur pas mal d’années.