Tekken x Street Fighter : Le jeu est toujours en pause

C’était en 2010, Bandai Namco et Capcom annonçaient le projet de crossover entre leurs deux licences phares du jeu de combat. L’objectif était de réaliser deux jeux, l’un en 2D et reprenant le gameplay de la licence Capcom, Street Fighter x Tekken, puis un autre titre s’attaquerait à la 3D, Tekken x Street Fighter.

Après une décennie à suivre les messages de Katsuhiro Harada, le papa de Tekken, qui tentaient de rassurer les fans, ce dernier nous apprend par le biais de son émission Harada’s Bar (sous-titres en anglais), que le projet Tekken x Street Fighter est toujours mis de côté.

La nouvelle qui n’en est pas une

En 2012, Street Fighter x Tekken sortait et le résultat était à la hauteur des espérances, à la fois sur le plan technique et en terme de gameplay. Malheureusement, les ventes seront décevantes et retarderont le second volet dont la mise en chantier s’avérera délicate. Dès lors, cette nouvelle annonce d’Harada sonne comme un fait déjà acquis pour les fans qui n’attendaient plus vraiment un retour.

L’émission du producteur de Bandai nous apprend que le développement de Tekken x Street Fighter n’a été complété qu’à 30 %. Malgré des animations de personnages déjà réalisées, il n’y aura rien à voir si ce n’est Akuma dans Tekken 7, qui peut être vu comme un aperçu de ce qu’aurait pu donner la transcription du roster Street Fighter sur le titre de Bandai.

Par ailleurs, les arrivées successives de Street Fighter V et Tekken 7 sur le marché ainsi que leurs succès commerciaux, comme en témoigne les 7 millions d’exemplaires écoulés par le dernier né d’Harada, ont rendu le projet de crossover moins pertinent. Il semble alors plus probable de voir débouler des suites aux jeux de bases dans les années à venir, qu’un Tekken x Street Fighter.



Quoi qu’il en soit, si le projet n’est pas mort et enterré, comme l’atteste le nouveau tweet de Katsuhiro Harada, il faut rappeler que cette situation de « pause » dure depuis plusieurs années. Vous pouvez retrouver notre avis sur Street Fighter V, actuellement disponible sur PS4 et PC, quant à Tekken 7, le jeu est présent sur PS4, Xbox One et PC.