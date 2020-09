Naughty Dog annonce que l’Outbreak Day devient le The Last of Us Day

Si vous n’êtes pas le fan le plus assidu de la licence The Last of Us, l’Outbreak Day ne signifie certainement pas grand chose pour vous. Cette journée, qui se tient tous les ans le 26 septembre (date du début de l’épidémie dans l’univers du jeu) depuis 2013, célèbre la licence de Naughty Dog avec quelques annonces liées à la série. Cette édition 2020 sera cependant spéciale, puisqu’elle change de nom.

Un changement de nom et des annonces à prévoir

Dans un communiqué du studio, on apprend donc que l’Outbreak Day va désormais se nommer le The Last of Us Day. Ce changement est bien entendu lié à l’épidémie qui touche cette fois-ci le monde réel. Cela aurait forcément été déplacé de célébrer un événement portant un tel nom durant des conditions si particulières.

Cela étant, l’événement prendra toujours place. Naughty Dog nous tease quelques informations à nous révéler dès le 26 septembre, mais on ne sait pas à quoi s’attendre. Peut-être un premier aperçu du multijoueur de The Last of Us Part II ? Des infos sur le portages PS5 ? On attend maintenant sagement de savoir ce que le studio nous réserve.