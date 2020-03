Naruto Slugfest : Les inscriptions sont lancées pour le MMO mobile

La licence Naruto a eu droit de nombreuses adaptations de qualité sur nos consoles, mais le ninja blond n’avait pas encore connu de grands succès sur mobiles. Naruto Slugfest est là pour changer cela, et le titre devrait débarquer très prochainement puisque les inscriptions viennent d’ouvrir.

Le MMO mobile arrive bientôt

Le titre avait été annoncé il y a quelques mois, et avait profité d’une bêta fermée en début d’année. Naruto Slugfest est un MMO en 3D jouable sur Android et iOS qui reprendra tous les événements du manga, du moins ceux de Naruto Shippuden. Les joueurs seront alors libre d’arpenter Konoha pour y chercher des missions qui les amèneront à combattre et à maîtriser leurs techniques de ninja. Plusieurs classes, ou plutôt différents Nindô seront disponibles pour choisir votre style de combat.

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire afin d’être prévenu directement de la sortie du jeu, via le site officiel ou sur l’App Store et le Google Play. Vous recevrez un pack cadeau surprise au lancement du jeu pour toute préinscription. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour le moment si ce n’est qu’il arrivera cet été.