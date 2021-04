My Hero Academia: The Strongest Hero débarque prochainement en Europe sur iOS et Android

La licence My Hero Academia est très populaire dans le monde, et forcément, elle a déjà eu droit à quelques adaptations en jeux, notamment avec la série des My Hero One’s Justice. Il fallait s’y attendre, le marché du mobile s’est aussi emparé da la licence et l’un des titres déjà sorti au Japon s’apprête à faire son entrée en Europe, à savoir My Hero Academia: The Strongest Hero.

Le jeu sera disponible en français

My Hero Academia: The Strongest Hero est un Action-RPG sur iOS et Android dans lequel il est possible de contrôler librement Deku, Bakugo et les autres héros dans des décors en 3D, afin d’effectuer plusieurs missions avec des combats en temps réel où les Alters des protagonistes pourront être déchaînés.

Le jeu free-to-play profite du doublage des acteurs de l’anime, et nous permet de revivre certains moment iconiques du manga en plus de nouveaux scénarios. Le jeu disposera également d’une dimension PvP pour affronter d’autres joueurs, et bien faire alliance avec eux pour fonder une agence de héros.

Le titre arrivera dans le courant du mois de mai, et les pré-enregistrements ont commencé sur le site officiel du jeu.