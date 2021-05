My Hero Academia: The Strongest Hero est désormais disponible sur mobiles

La licence My Hero Academia a une année bien chargée entre sa cinquième saison et son troisième film prévu pour cet été, mais il faut aussi ajouter à cela le lancement de My Hero Academia: The Strongest Hero en Occident, quelques mois après son arrivée au Japon. Le jeu d’action et d’aventure, aux soupçons de gacha, se lance aujourd’hui sur notre territoire.

La version française arrivera prochainement

Vous pouvez dès à présent télécharger le free-to-play sur votre mobile, et découvrir ce jeu 3D dans lequel il est possible d’incarner Deku et plusieurs autres héros de la série, comme Shoto, Bakugo ou Ochaco.

Notez que pour le moment, le jeu est actuellement uniquement disponible en anglais. Cependant, si l’on en croit les informations du site officiel, un pack contenant la langue française sera bientôt ajouté au jeu, sans plus d’informations pour le moment.

My Hero Academia: The Strongest Hero est disponible sur iOS et Android.