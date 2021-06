My Hero Academia The Strongest Hero, que vaut le jeu mobile ? Test en vidéo

Entre la nouvelle saison de l’anime et un troisième long-métrage, la franchise My Hero Academia a droit à une année 2021 chargée. En jeu vidéo, c’est un peu plus calme puisque hormis les dispensables My Hero One’s Justice, nous n’avons rien eu de bien remarquable. Alors quand on nous annonce un monde ouvert sur mobiles, on a envie d’en savoir plus.

Cela fait quelques jours que My Hero Academia The Strongest Hero est disponible sur iOS et Android, et si vous voulez en savoir plus, on vous présente ce jeu mobile en vidéo. Pas dénué de qualités, il souffre cependant d’un manque de visibilité avec une tonne de menus et de plusieurs écueils. On vous en parle dans cette vidéo.