MultiVersus : les Gremlins arrivent le mardi 6 septembre ?

MultiVersus a teasé l’arrivée de son prochain personnage et il ne s’agit pas de Rick qui a décidément bien du mal à sortir puisqu’il devait suivre de près Morty et arriver le 23 août avant le report, mais l’absence de nouvelle date était donc mauvais signe pour lui et bon pour quelqu’un d’autre visiblement.

Mise à jour : Quelques minutes après la publication de cette news, les développeurs ont confirmé que Gizmo sortirait bien mardi et que Stripe arriverait plus tard. Le texte a donc été modifié pour prendre en compte cette annonce.

MultiVersus n’écoute pas les trois consignes

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2 — MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022

Le compte Twitter de MultiVersus a fait deux messages, l’un étant une vidéo montrant la silhouette de Stripe et les mains de Gizmo et l’autre rappelant les trois règles à suivre pour s’occuper des Mogwais pour éviter qu’ils deviennent des Gremlins au cas où le teaser était un peu trop subtil.

Le texte qui accompagne la vidéo dit que le jeu aura une petite surprise duveteuse pour nous mardi prochain, le 6 septembre donc. Le studio a annoncé quelques heures plus tard qu’il s’agissait bien de l’annonce de la sortie d’un nouveau personnage mais qu’il ne s’agissait pas de Stripe, contrairement à ce que nous disaient les datamineurs, ce ne sera pas un double personnage.

Le directeur du jeu Tony Huynh a expliqué, aussi sur Twitter, que non, ce n’est pas un personnage qui se transforme en match mais bien deux combattants différents qui auront bien chacun leur propre moveset, ils ne seront pas des clones/echos ou des skins alternatifs. Si Gizmo arrivera mardi et Stripe devra être un peu plus patient et n’a pas encore de fenêtre de sortie.

En attendant, on vous rappelle que MultiVersus est toujours disponible en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, mais aussi qu’on consacre un guide complet au jeu.