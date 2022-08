MultiVersus repousse le début de sa saison 1

MultiVersus est en train de battre tous les records mais cela ne l’empêche pas de connaitre plusieurs soucis, notamment au niveau de sa communication. Ainsi cette nuit, Player First Games a fait une série de tweets assez flous pour annoncer le report de la saison 1 sans donner d’explications.

MultiVersus et ses temps de recharge…

MultiVersus est encore en beta ouverte et les petits bugs sont donc fréquents. Les développeurs y réagissent souvent sur Twitter ou Reddit en répondant être déjà au courant et avoir trouvé une solution mais attendre la fin du tournoi EVO pour sortir le correctif pour ne pas perturber le déroulement de la compétition.

Un situation un peu frustrante, d’autant plus maintenant que l’on sait qu’il faudra être encore plus patients que prévu puisque la mise à jour et la saison 1 sont donc reportées à une date ultérieure encore inconnue (et l’équipe prévient qu’elle modifiera pas les messages en jeu pour prévenir de la situation). Pour compenser un petit peu, la pré-saison est allongée d’une semaine pour se terminer finalement le 15 août.

On suppose donc qu’il n’y aura donc pas de missions quotidiennes entre le 16 août et le début de la saison 1. Forcément, cela va aussi décaler la sortie de Morty qui devait accompagner cette mise à jour et même s’il n’est pas mentionné, il ne serait pas étonnant de voir aussi Rick repoussé, lui qui devait sortir le 23 août.

MultiVersus est actuellement en beta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Nous vous proposons déjà un guide dédié au jeu avec nos conseils pour bien débuter ou des pages pour apprendre à connaître chaque personnage.