MultiVersus : Un nouveau tech test aura lieu du 25 février au 7 mars

Warner Bros Games compte se lancer prochainement dans le monde des Smash-Like avec MultiVersus, un titre réunissant les plus grandes licences du catalogue Warner, de Game of Thrones à l’univers DC. Alors qu’aux dernières nouvelles, le titre prévoit de sortir en free-to-play dans le courant de l’année 2022, on apprend qu’un tech test aura lieu dès la semaine prochaine.

🚨✉️ Telegram for the Multiverse: Our second Tech Test is just around the corner! Be sure to register if you haven't already. We'll let you know once invitations have been sent with next steps. That's all folks! https://t.co/It28WAhEoD pic.twitter.com/OScLFntTH1

— MultiVersus (@multiversus) February 18, 2022