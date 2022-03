Multiversus annonce la présence de velma (scooby-doo)

Depuis son annonce, MultiVersus s’est fait extrêmement discret mais au fil des playtests, certaines choses commencent à filtrer, comme le fait que Véra Dinkley (Velma en version anglaise) soit jouable dans ce Smash-like utilisant les propriétés intellectuelles détenues par Warner Bros.

Et pourquoi pas Waluigi dans MultiVersus ?

Le jeu a droit à plusieurs phases de tests en Amérique (du Nord comme du Sud) pour sa version PC. Et malgré, toutes les mesures pour éviter que les testeuses et testeurs ne parlent du jeu en public, il y a forcément des fuites. Mais plus embêtant encore, le secret et la rareté des codes donnent un terrain propice aux fakes que l’on ne peut pas forcément démentir.

C’est ainsi que l’on a pu voir passer des prétendus dataminages annonçant la présence de personnages Disney et Marvel ou de Naruto pour ce qu’il y a de plus étrange, et Legolas, Neo ou Gizmo (Gremlins) qui sont déjà plus probables vu qu’appartenant à Warner. Le problème c’est qu’au milieu de tout cela, au moins un personnage a vraiment leaké, cette fois-ci avec des preuves plus convaincantes puisqu’on tente de les faire disparaître d’Internet.

J’ai une fuite !

Et ce personnage est Véra qui rejoint donc Sammy, (mais toujours pas de Scooby). Le compte Twitter officiel du jeu a confirmé sa présence dans le casting sans pour autant vouloir la montrer. Pas de vidéo de gameplay, de screens ou même un simple artwork du personnage, juste un simple message accompagné d’une vidéo avec « Jinkies! », la catchphrase de Velma qui est généralement traduite en français par « J’ai une preuve ! ».

Sa présence n’est pas très surprenante vu la popularité du personnage qui aura d’ailleurs droit à sa propre série animée sur HBO Max, un peu de promotion synergique ne fait jamais de mal chez Warner, cela peut même l’intrigue de certains films… Le tweet profite que Véra soit une fine enquêtrice pour faire une métaphore destinée à nous mettre en garde.

Vieux fake ou blague qui va mal tourner ?

En effet, on nous prévient que toutes les pistes dans la nature ne sont pas forcément vraies. Il faut avouer que tout le monde n’y croyait pas forcément, beaucoup pensant à une facétie des développeurs de Player First Games pour tromper les datamineurs. Au sein de la rédaction, on a du mal à imaginer un studio s’amuser à mettre des images de licences Disney, même pour rire, vu que Mickey a tendance à attaquer pour un rien.

Update on Steven Universe! We heard your feedback, @HoneyluneHeals, and made some adjustments. Here you can see his render from the trailer, player feedback, and our latest update! Thanks for the feedback and keep ‘em coming! #MultiVersus pic.twitter.com/N4SuzTcILi — MultiVersus (@multiversus) March 1, 2022

Et concernant le culte du secret autour du jeu, sachez que son réalisateur Tony Huynh a déclaré il y a quelques jours que MultiVersus allait bientôt arrêter d’autant se cacher. L’équipe tient absolument à travailler sur le jeu avec la communauté comme le montre le tweet ci-dessus mais l’objectif est aussi de fournir la meilleure première impression possible ce qui demande donc encore un peu de temps.

MultiVersus est un free-to-play prévu pour cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.