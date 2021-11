MultiVersus : le smash-like de Warner se confirme pour 2022

MultiVersus n’était pas le secret le mieux gardé de ces derniers mois mais on a enfin des premières informations officielles sur ce platform-fighter qui arrivera l’année prochaine sur consoles (sauf Switch) et PC avec un modèle Free-to-play.

2v2 sur MultiVersus, sans bat-objets

MultiVersus est donc développé par Player First Games, un nouveau studio co-fondé l’année dernière à Los Angeles par Tony Huynh qui est aussi directeur du projet. Il était auparavant dans la section de recherche et de développement des combats et des systèmes de League of Legends pour Riot Games après être passé par Santa Monica Studio pour God of War 3 et Ascension où il travaillait également sur les combats.

Pour se différencier de la concurrence, le jeu mise beaucoup sur le 2 contre 2. Ainsi ce type de combat sera la norme même si l’on pourra retrouver des matchs en 1 contre 1 ou du chacun pour soi à 4 joueurs, avec d’autres modes à découvrir d’ici la sortie. Mais pour renforcer l’idée de coopération, en plus des attaques classiques, les personnages auront des compétences de soutien pour aider leur partenaire.

Les combattants appartiennent donc à des classes précises. Nous avons donc des assassins, des cogneurs, des mages-persos à distance, des supports et des tanks. On reconnait donc un peu l’influence de LoL mais un peu moins celle de Kratos puisqu’il faut bien reconnaitre que le peu de gameplay montré fait un peu mou.

Un casting heu… éclectique ?

Parlons d’ailleurs du casting, puisque pas moins de 13 personnages sont montrés lors de cette première vidéo de MultiVersus, dont certains qui n’étaient pas dans les fuites :

Arya Stark (Game of Thrones)

Batman (DC Super Hero)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Finn l’humain (Adventure Time)

Grenat (Steven Universe)

Harley Quinn (DC Super-villain)

Jake le chien (Adventure Time)

Reindog (Personnage original)

Sammy (Scooby-Doo)

Steven Universe (Steven Universe)

Superman (DC Super Hero)

Tom & Jerry (Tom & Jerry)

Wonder Woman (DC Super Hero)

On rappelle que l’image qui avait fuité correspondait bien à ce qu’on peut voir ici avec en plus Gandalf et Rick Sanchez de Rick & Morty. Le leak précédent promettait également Mad Max, Fred Pierrafeu et Johnny Bravo en plus de citer Mortal Kombat, Cartoon Network comme futurs viviers de personnages.

Il faut souligner que contrairement à Nickelodeon All-Star Brawl, les personnages seront bien doublés et même avec leurs voix habituelles. Batman et Harley Quinn retrouveront donc leurs mythiques Kevin Conroy et Tara Strong, pareil pour les autres dessins animés. Matthew Lillard qui était devenu la voix officielle après avoir incarné Sammy au cinéma reprend du service tout comme Maisie Williams qui retrouve donc Arya Stark.

Et le modèle économique dans tout cela ?

Les développeurs insistent bien sur le fait que MultiVersus soit un jeu free-to-play. Et cela fait un peu peur vu qu’il faut bien payer tous ces ayants-droits et ces comédiens de doublage. Aucune information sur comment obtenir des personnages même si Warner promet des ajouts réguliers. On a forcément un peu peur du pay-to-win vu la promesse de pouvoir customiser et améliorer ses combattants.

On sait au moins qu’il y aura une grosse dimension sociale avec une fonction de clans mais aussi toutes les joyeusetés du jeu vidéo moderne, à savoir ranking, saisons, missions quotidiennes, différentes monnaies pour se payer skins et emotes,… Et chaque personnage aura sa propre barre d’xp à faire monter au fil des matchs pour débloquer compétences et récompenses.

Le jeu sera cross-platform mais aussi cross-progression. Il sera donc possible d’utiliser sa sauvegarde sur n’importe quelle machine pour rejoindre n’importe quel joueur. Le tout avec un online basé sur le netcode de type rollback, s’il vous plait. Si tout cela vous intéresse, sachez que d’ici le lancement global du jeu l’année prochaine, il est déjà possible de s’inscrire sur le site officiel pour espérer participer à des sessions de test.

MultiVersus est prévu pour 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Désolé pour les joueurs Nintendo qui resteront donc sur Super Smash Bros Ultimate.